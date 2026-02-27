Le canton de Fribourg met en œuvre la réforme fédérale de la maturité gymnasiale Matu2027 dans ses collèges. La refonte renforce le bilinguisme, les sciences expérimentales et l’autonomie des élèves, tout en préservant les spécificités cantonales.

Le canton de Fribourg intègre la refonte de la maturité gymnasiale

Avec la refonte de la maturité gymnasiale Matu2027, de nouveaux formats novateurs viendront enrichir la grille horaire des collèges fribourgeois. Les accents forts seront placés dans le bilinguisme, l'enseignement des sciences expérimentales et l'autonomie des élèves.

«Imposée par la Confédération à tous les cantons, la refonte de la maturité gymnasiale s’est basée à Fribourg sur un processus largement participatif», a indiqué vendredi la conseillère d'Etat chargée du dossier Sylvie Bonvin-Sansonnens. Et les nouveautés n’empêcheront pas le maintien des spécificités fribourgeoises.

Nouvelle grille horaire

Celles-ci ont trait au poids accordé aux langues, au sport et à la philosophie, précise le communiqué de sa direction (DFAC). La formation s’adapte ainsi aux défis actuels. L’enjeu premier reste la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale permettant un accès sans examen aux hautes écoles universitaires.

La nouvelle grille horaire présente de nombreuses nouveautés, notamment dans les formats d’enseignement, ont relevé les intervenants devant la presse. Y figurent par exemple des journées dédiées à des projets thématiques et des options complémentaires sous la forme d’offres semestrielles.

Part accrue pour les arts

Il s’agit avant tout de favoriser l’autonomie des élèves et d’accentuer la dimension transversale des enseignements. Pour répondre aux nouvelles exigences, la part consacrée aux arts sera augmentée. Des mesures originales sont prévues dans les classes monolingues pour renforcer la pratique de la langue partenaire.

Parmi les nouveaux formats d’enseignement, la DFAC signale encore que tous les élèves de première année devront suivre le cours de musique dans la langue partenaire (l'allemand ou le français). Cet apprentissage en immersion vise à renforcer leurs compétences linguistiques.

Des thèmes des options complémentaires seront non seulement proposés dans la langue partenaire, mais aussi en italien et en anglais. Les échanges linguistiques seront encore davantage encouragés. Un modèle de crédits en langue partenaire sera établi pour valoriser le bilinguisme.

Participation à un tandem, activités culturelles ou cours dans la langue partenaire: tout sera rendu plus visible. Les cours de soutien facultatifs seront maintenus. L'organisation de la formation menant au certificat de maturité bilingue sera simplifiée. Les conditions d'accès seront assouplies pour une plus grande diversité.

Davantage d'autonomie

Au-delà, poursuit le communiqué, de nouvelles conditions-cadres «structurelles et organisationnelles» seront mises en place afin de renforcer l'autonomie des élèves. Les collèges consacreront 10 journées de projet par année scolaire à l'enseignement interdisciplinaire et transversal.

L'enseignement des branches MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique) sera renforcé via une nouvelle discipline d'approfondissement portant sur des applications et des enjeux sociétaux. Les élèves pourront choisir entre les mathématiques, l'informatique, la biologie, la chimie et la physique.

En ce qui concerne le calendrier, la nouvelle grille horaire entrera en vigueur pour les élèves de 1ère année de collège lors de la rentrée 2027/2028. Elle se déploiera ensuite avec cette première volée d’élèves. Ainsi, jusqu’en 2030 cohabiteront deux grilles horaires. D’ici là, d'autres travaux devront encore être réalisés.