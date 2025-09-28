DE
«Sauvons le Mormont»: le contre-projet l'emporte sur l'initiative

La colline surplombant Eclépens et exploitée par Holcim ne sera pas protégée dans la Constitution vaudoise, mais uniquement dans la loi. Le contre-projet à l'initiative «Sauvons le Mormont», présenté par le Conseil d'Etat, a été plébiscité.
Publié: 13:41 heures
Une vue aérienne de la carrière du Mormont exploitée par le cimentier Holcim, le mardi 16 septembre.
Photo: keystone-sda.ch

L'initiative «Sauvons le Mormont» devrait échouer dans les urnes. La colline surplombant Eclépens et exploitée par Holcim ne sera pas protégée dans la Constitution vaudoise, mais dans la loi. Le principe d'économie circulaire fait, lui, son entrée dans la Constitution.

En privilégiant une protection légale (comme la Venoge) plutôt que constitutionnelle (comme Lavaux), la population s'est ralliée dimanche au contre-projet du Conseil d'Etat, enterrant ainsi une initiative lancée en 2022 dans la foulée de la ZAD du Mormont.

Votation 28 novembre
Taux de participation de 45%

Le contre-projet se dirige vers une acceptation à 67,74%, après 87% du dépouillement, tandis que l'initiative n'a été soutenue que par 38,80% des votants. Le taux de participation s'élève à 45,33%.

La colline est devenue célèbre, au-delà des frontières vaudoises, lorsqu'elle a été occupée par la première Zone à défendre (ZAD) de Suisse entre octobre 2020 et mars 2021. L'initiative «Sauvons le Mormont» avait été lancée quelques mois plus tard.

(Développement suit)

