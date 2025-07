1/4 Les futurs apprentis s'entretiennent avec des formateurs et responsables RH, au Pavillon Sicli, à Geneve. Photo: KEYSTONE

Myret Zaki Journaliste Blick

On peut encore bien gagner sa vie sans avoir de diplôme universitaire. Le Lohnbuch (le répertoire suisse des salaires) de 2025 nous fournit quelques indications sur des jobs relativement bien payés sans formation académique. Certes, les plus hauts salaires se concentrent sans surprise chez les cadres hautement éduqués, comme ceux de la finance, de l’ingénierie, de la chimie/pharma et de l’informatique.

Tentation du tout universitaire

«Mais on peut faire carrière sans diplôme universitaire, j'y crois profondément», répond le spécialiste en gouvernance Dominique Freymond, administrateur indépendant et consultant en stratégie à travers sa société Alderus. Il regrette la tendance à exiger des formations académiques pour tous les métiers, «y compris jusque dans des domaines comme les garderies d’enfants», ce qui tend à décourager les bonnes volontés.

D'après le Lohnbuch, des métiers comme l’agriculture, la menuiserie ou la métallurgie, par exemple, permettent de se spécialiser et de gravir les échelons de rémunération, sans être passé par les bancs d’université. «Effectivement, dans l’économie actuelle, on trouve des personnes qui ont un CFC comme diplôme le plus élevé, sans parcours académique, avec un salaire très correct», note Sabine Amiguet, directrice des ressources humaines (RH) du Pouvoir judiciaire à l'Etat de Genève.

« On peut obtenir un diplôme universitaire en cours de formation, sans avoir fait l’Uni auparavant Sabine Amiguet, DRH à Genève avec 20 ans d’expérience »

En parcourant le répertoire des salaires, on constate par exemple que:

Dans le domaine agricole , un maître maraîcher certifié au niveau fédéral gagne 7170.- par mois à Zurich.

, un maître maraîcher certifié au niveau fédéral gagne 7170.- par mois à Zurich. Dans le domaine des entreprises forestières , un responsable des opérations gagne 7461.- par mois, selon les recommandations pour l’industrie forestière suisse qui s’appliquent à l’ensemble du territoire.

, un responsable des opérations gagne 7461.- par mois, selon les recommandations pour l’industrie forestière suisse qui s’appliquent à l’ensemble du territoire. Dans la production laitière , un poste de direction atteint 7500.-, selon la convention collective (CCT) du secteur laitier et fromager.

, un poste de direction atteint 7500.-, selon la convention collective (CCT) du secteur laitier et fromager. Les mêmes niveaux sont atteints dans la maroquinerie , selon l’Office fédéral de la statistique.

, selon l’Office fédéral de la statistique. Dans le secteur chocolatier, on peut dépasser les 9000 francs en cumulant des responsabilités.

on peut dépasser les 9000 francs en cumulant des responsabilités. Dans le secteur chimique , un spécialiste issu de l’apprentissage peut dépasser les 9000 francs après 45 ans.

, un spécialiste issu de l’apprentissage peut dépasser les 9000 francs après 45 ans. Dans la métallurgie , le brevet professionnel fédéral et les écoles techniques supérieures permettent d’espérer 8000 à 8500 francs par mois.

, le brevet professionnel fédéral et les écoles techniques supérieures permettent d’espérer 8000 à 8500 francs par mois. Un maître menuisier formé dans la construction en bois gagne plus de 8200 francs après 10 années d’expérience.

Souvent accessibles à travers l’apprentissage (CFC) ou la formation continue, ces métiers reposent sur des compétences techniques recherchées. Si l’on dispose d’un diplôme d’Ecole supérieure technique, ou d’un brevet fédéral, cela offrira un meilleur potentiel de gain.

Continuer à se former

Mais que peuvent espérer aujourd’hui ceux qui sortent d’apprentissage? «Nous n’avons pas encore le recul pour étudier la marge de progression salariale de ceux qui ont fini leur apprentissage au cours de ces cinq dernières années», répond Sabine Amiguet. «La progression du salaire dépend beaucoup de la formation continue, poursuit la directrice RH. Le brevet fédéral est en général le premier pas, mais cela ne s’arrête plus là, on peut obtenir un diplôme universitaire en cours de formation, sans avoir fait l’Université auparavant».

Sabine Amiguet donne l’exemple-type d’une personne ayant effectué un CFC d’apprentie, qui évolue ensuite dans l’opérationnel d’une entreprise, devient responsable RH, puis complète un brevet fédéral RH. Ensuite, avec les années d’expérience accumulées, elle monte un dossier de candidature pour réaliser un CAS, DAS, ou MAS (certificat, master, ou diplôme d’études avancées). Ce papier peut être obtenu de l’Université ou d’une HES.

Créer sa propre entreprise

Dominique Freymond préconise aussi une autre voie, celle de «créer sa propre société. Cette option demande des qualités commerciales, mais aussi la capacité à s’automotiver, et à être curieux.»

Si l’on n’a pas la fibre entrepreneuriale, on peut toujours se tourner vers ce métier qui n’exige pas de diplôme universitaire, mais qui permet, d’après le Lohnbuch, de gagner plus de 7000 francs dès la première année, et plus de 18'000 francs après 27 ans de service: pilote de ligne. Cependant, le parcours est long, exigeant, coûteux… et très réglementé. Il nécessite une formation professionnelle spécialisée menant à l’obtention d’une licence reconnue au niveau européen. Dans le même ordre d’idées, contrôleur aérien est aussi un métier qui peut dépasser 90’000 francs de salaire annuel et qui est accessible via un concours ou une formation interne, sans exiger de diplôme universitaire.

Parmi les autres métiers pouvant atteindre 7500 à 8000 francs par mois sans diplôme, on citera aussi électricien chef de projet / installateur (jusqu'à 9'000/mois avec expérience et responsabilités de planification), mécanicien en machines de chantier ou d’entretien (jusqu’à 8'000/mois car très demandé dans l’industrie et la construction), polymécanicien en usine de haute précision, mais aussi installateur de sanitaire ou de chauffage qualifié (prime à l’expérience et au travail indépendant).

Ajoutons également les métiers de conducteur de poids lourds expérimenté (surtout dans le transport international ou spécialisé); grutier / machiniste de chantier (travail exigeant, bien payé avec expérience), ou encore contremaître / chef de chantier dans la maçonnerie de gros œuvre.

Enfin, dans les services à la clientèle, une coiffeuse qui sait fidéliser sa clientèle peut dépasser 8000 francs par mois. Et un agent immobilière peut ajouter à un salaire de base modeste des commissions élevées, dépassant potentiellement 10'000 francs par mois sans diplôme universitaire. Un agent de sécurité avec spécialisation (telle que le transport de fonds) et une hygiéniste dentaire peuvent également espérer dépasser les 7000 francs. La bonne nouvelle étant qu’il est toujours possible de compléter sa formation en cours de carrière.