A Saint-Légier-La Chiésaz, un homme de 54 ans et son fils de 14 ans ont été retrouvés morts par balle. Un drame qui laisse un quartier sous le choc.

Saint-Légier sous le choc après la mort d’un père et de son fils

Des témoins ont signalé à la Centrale vaudoise police (CVP) avoir entendu des cris provenant de la maison.

Janine Enderli et Natalie Zumkeller

Mercredi 27 août, la centrale de la police vaudoise a été alertée de cris provenant d’une maison à Saint-Légier-La Chiésaz (VD). Rapidement dépêchés sur place, les agents ont découvert les corps sans vie d’un homme de 54 ans et de son fils de 14 ans, tous deux tués par arme à feu.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les victimes, de nationalité française, se trouvaient au domicile du père. Les constatations initiales permettent d’écarter l’implication de tiers. Les cris provenaient de la compagne de l’homme, qui a fait la macabre découverte en rentrant à la maison, indique la police dans un communiqué. Le parquet a ouvert une enquête.

«Il souriait toujours»

Dans le lotissement, la stupeur domine après le drame, rapporte «Le Temps». Un voisin direct explique que l’homme ne vivait pas depuis longtemps dans le quartier. «Beaucoup habitent ici depuis le début, il y a une vingtaine d’années. Lui et sa compagne n’étaient là que depuis deux ans environ. Le fils ne venait que pour les vacances scolaires.» La police cantonale a confirmé au journal que l’adolescent résidait à l’étranger.

Une autre habitante du quartier se souvient de brèves rencontres dans le garage commun. «Quand il nous tenait la porte, il souriait toujours», confie-t-elle. L’homme était chef cuisinier pour Nestlé depuis 2016.