Dernière mise à jour: il y a 41 minutes

Les corps d’un père et de son fils, tués par arme à feu, ont été découverts mercredi 27 août dans une maison de Saint-Légier-La Chiésaz, dans le canton de Vaud. Les premiers constats écartent la piste d’un tiers, une enquête est en cours.

Un père et son fils retrouvés morts à Saint-Légier-La Chiésaz (VD)

Un père et son fils retrouvés morts à Saint-Légier-La Chiésaz (VD)

Des témoins ont signalé à la Centrale vaudoise police (CVP) avoir entendu des cris provenant de la maison. Photo: Google Streetview

Les corps d'un homme et de son fils adolescent ont été retrouvés mercredi dans une maison de Saint-Légier-La Chiésaz (VD), tous deux décédés par arme à feu. Les premiers éléments de l'enquête excluent l'intervention d'une tierce personne.

Les faits se sont produits au domicile du père, un Français de 54 ans. Son fils de 14 ans était lui domicilié à l'étranger. C'est la compagne de l'homme qui a découvert les corps à son retour au domicile, indique jeudi la police vaudoise dans un communiqué. Les cris de la femme ont alerté des témoins qui ont alors pris contact avec la police.

Une intervention extérieure pour l'instant exclue

Les forces de l'ordre ne donnent pas d'autres informations sur ce double décès, hormis le fait que les premiers constats semblent exclure une intervention extérieure. Une enquête a été ouverte, confiée aux inspecteurs de la police de sûreté vaudoise.

Cette intervention a mobilisé plusieurs patrouilles de la police Riviera et de la gendarmerie vaudoise, les brigades criminelle et scientifique de la police de sûreté, le Centre universitaire romand de médecine légale ainsi que des ambulances et le SMUR.