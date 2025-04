Le Conseil d'État valaisan propose un soutien financier massif à l'Hôpital du Valais (HVS). Un cautionnement-cadre de 294 millions de francs et la création d'un fonds immobilier cantonal santé sont prévus pour faire face aux défis financiers et structurels.

Le Conseil d'Etat valaisan s'est réuni pour discuter du financement de son Hôpital. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat valaisan propose d'octroyer un cautionnement-cadre supplémentaire de 294 millions de francs en faveur de l'hôpital du Valais (HVS). Il veut également créer un fonds immobilier cantonal santé.

En janvier 2023, l’HVS avait pris langue avec le conseil d’Etat pour lui faire part de difficultés en lien avec une pénurie de personnel, une insuffisance tarifaire et un renchérissement des coûts de construction pour les hôpitaux en chantier du côté de Brigue et de Sion. L'Exécutif valaisan a alors pris le taureau par les cornes.

«Gouverner, c’est prévoir», comme l’a rappelé le conseiller d’Etat en charge du département de la santé, des affaires sociales et de la culture, Mathias Reynard, «L'HPS ne pouvait pas s’en sortir seul et on ne va pas le laisser tomber, c’est notre responsabilité en tant que pouvoirs publics.» Un plan complet a ainsi été présenté à la presse, mardi matin à Sion.

Risque d'un manque de liquidités

Un cautionnement-cadre de 294 millions de francs a été annoncé. Septante-huit millions serviront au financement du renchérissement et des coûts supplémentaires liés à l'agrandissement des hôpitaux de Brigue et de Sion. Soixante millions sont prévus pour la rénovation et de nouvelles constructions prévues sur le site psychiatrique de Malévoz à Monthey.

Le financement de la mise aux normes parasismiques des bâtiments existants de l'HVS sera, lui, pris sur le budget ordinaire du Service de la santé publique. Son montant global n'est pas connu.

Le Conseil d'Etat prévoit également un subventionnement de 70 millions de francs sur cinq ans sous forme de prestations d'intérêt général. Ce montant sera pris dans la réserve de politique budgétaire du canton. «Sans ces mesures financières on pourrait se retrouver rapidement en manque de liquidités, dans le courant de 2026 pour les investissements stratégiques», a confirmé Pascal Strupler, le président du Conseil d’administration de l’HVS.

Un fond immobilier cantonal

Enfin, l'Etat du Valais va proposer au Grand Conseil, la création d'un fonds immobilier cantonal santé. Si le Parlement le valide cet automne, le canton s’occupera alors de construire les nouvelles infrastructures nécessaires au HVS, afin de les mettre à sa disposition contre un loyer raisonnable et supportable.

«Le plafond des engagements dépendra des résultats et de l’analyse finale qui sera décidée», a précisé Roberto Schmidt, le conseiller d’Etat encore en charge des finances cantonales, jusqu'à mercredi soir.

Concrètement, la priorisation, l’ampleur des travaux et le calendrier des nouveaux investissements hospitaliers seraient à l’avenir décidé par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil. A terme (2031), l’objectif est d’intégrer l’ensemble des 89 bâtiments hospitaliers existants. Un premier rapport intermédiaire devra être remis au Conseil d’Etat sur la question pour fin 2026. «Ces mesures ne sont pas une mise sous tutelle. L’idée est que l’HVS se concentre sur sa mission première: soigner», a conclu Mathias Reynard.