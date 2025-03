Une étude nord-américaine estime que les opérations chirurgicales le vendredi a légèrement plus de risques de complications. Les chercheurs attribuent ce phénomène à la réduction des effectifs hospitaliers le week-end, affectant la qualité du suivi postopératoire.

Les opérations chirurgicales, ici aux HUG, c'est moins risqué le lundi que le vendredi, assure une étude réalisée au Canada. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Le vendredi, vous feriez mieux d’aller jouer au billard que de passer sur le billard. C’est une étude scientifique qui le dit, parue ce mardi 4 mars dans la revue médicale JAMA Network Open et menée au Canada, en Ontario. Selon ses résultats, il vaut mieux choisir de se faire opérer après le week-end que le dernier jour de la semaine de travail, ont relayé des médias comme Slate.

Une opération chirurgicale juste avant le samedi augmenterait les chances de complications, de réadmissions et même de décès à court et à long terme. Alors pas de panique: après analyse des données d’une cohorte de près d’un demi-million de patients, les chercheurs avancent seulement 5% de risques en plus par rapport au reste de la semaine.

La raison avancée tient du bon sens. Le week-end, les effectifs sont généralement réduits ou des soignants moins expérimentés prennent le relais. Ce qui diminue la qualité du suivi hospitalier par le personnel soignant.

Et en Suisse?

Cette étude n’a pas été réalisée en Suisse, où plusieurs hôpitaux universitaires, notamment romands, se placent en bonne position du dernier classement mondial – contre l’avis d’une partie de certains patients. Mais on peut tout de même noter que plusieurs recherches scientifiques s’étaient déjà posé la question du jour de la semaine – dans le Lancet ou le British Medical journal.

Les conclusions s’accordent sur le fait que les risques sont encore plus élevés le samedi et le dimanche, que tout autre jour de la semaine. Certaines études parlent même de «weekend effect» – ou d’effet weekend – sur les risques de mortalité en cas d’admission ou d’opération agendée en fin de semaine. En bref, si vous avez le choix, préférez un lundi ou un mardi pour passer à l’hosto.