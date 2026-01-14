DE
FR

Recul de l'enneigement
Courses de chiens de traîneau à Saignelégier (JU) même sans neige

Les courses internationales de chiens de traîneau auront lieu fin janvier à Saignelégier, même sans neige, annoncent les organisateurs. Face au recul de l’enneigement dans les Franches Montagnes, ils prévoient des épreuves sur herbe afin d’éviter toute annulation.
Publié: il y a 37 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
1/2
Les courses internationales de chiens de traîneau auront lieu les 24 et 25 janvier à Saignelégier même sans neige.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La 53ᵉ édition des courses internationales de chiens de traîneau les 24 et 25 janvier à Saignelégier (JU) aura lieu par tous les temps, même si la neige fait défaut, ont annoncé mercredi les organisateurs. La manifestation, qui attire chaque année des mushers de toute l'Europe et des milliers de spectateurs, se déroulera soit sur la neige soit sur l'herbe.

Pour éviter de dépendre des conditions météorologiques et de devoir annuler la manifestation, le comité d'organisation a décidé, comme l'an dernier, qu'en cas d'absence de neige les courses auront lieu sur l'herbe. Trois catégories seront au programme: karts munis de roulettes, VTT tirés par les chiens et compétitions de canicross. «Ce qui nous importe, ce sont la sécurité et le bien-être des mushers et des chiens», a expliqué à Keystone-ATS Toinette Wisard, membre du comité d'organisation. «Nous voulons aussi favoriser le contact du public avec les chiens polaires», a-t-elle ajouté.

Recul de l'enneigement

La décision de la Société de développement et d'embellissement de Saignelégier de faire courir les chiens polaires sur la neige ou sur l'herbe vise à pérenniser cet événement. Il s'agit d'éviter une période d'incertitude liée aux conditions météorologiques. Les Franches-Montagnes, qui culminent à 1000 mètres d'altitude, souffrent d'un recul de l'enneigement.

Mardi, le comité d'organisation avait enregistré 91 inscriptions. Il est toutefois convaincu que le nombre de participants va encore augmenter ces prochains jours pour atteindre les 130 attelages. Certains courent sur la neige, d'autres sur l'herbe ou sur les deux surfaces. Cinquante-six attelages qui viennent de Suisse. La décision de proposer les épreuves sur neige ou sur herbe sera prise le 19 janvier au soir. C'est la commune de Tramelan (BE) qui est l'invitée d'honneur de cette édition qui propose toute une série d'animations autour du chien.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus