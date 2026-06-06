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Chute de 200 mètres
Un jeune randonneur fribourgeois se tue en Gruyère

Un randonneur de 29 ans a trouvé la mort samedi matin à Charmey (FR) après une chute de 200 mètres sur la Dent de Brenleire.
Publié: il y a 19 minutes
Un Fribourgeois de vingt-neuf ans a perdu la vie ce samedi matin au-dessus de la commune de Charmey.
Photo: PIUS KOLLER
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme a perdu la vie lors d'une randonnée samedi matin au-dessus de Charmey (FR). Cet homme de la région âgé de 29 ans descendait la Dent de Brenleire par la face nord en compagnie d'un autre Fribourgeois du même âge lorsqu'il a glissé et fait une chute de près de 200 mètres.

Vers 10h00, les deux randonneurs auraient été surpris par une chute de pierres au-dessus de l'endroit où ils se trouvaient, indique la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Après sa chute, la victime a été retrouvée par la colonne de secours et la Rega qui avaient été entretemps prévenues.

Le médecin dépêché sur place n'a malheureusement pu que constater son décès. Les enquêteurs alpins de la police cantonale mènent actuellement une enquête sur cet incident.

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