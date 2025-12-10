La prostitution de mineurs, récemment découverte à Genève, n'a pas été signalée dans le Jura. La ministre Nathalie Barthoulot appelle à la vigilance face à ce phénomène croissant en Suisse romande, soulignant l'importance d'une attention constante.

Pas de signalement de prostitution de mineurs dans le Jura

Aucun phénomène connu de prostitution de mineurs comme celui récemment découvert dans le canton de Genève n'a été signalé ces derniers mois sur le territoire jurassien. La police judiciaire reste toutefois attentive pour prévenir l'arrivée de ce fléau.

«Ce phénomène nous incite à être prudents», a souligné mercredi la ministre jurassienne Nathalie Barthoulot lors des questions orales au Parlement. «Cette situation mérite une attention de tous les instants», a ajouté la ministre de l'intérieur qui constate que ce phénomène est en pleine croissance.

Dans son intervention, le député PCSI Quentin Haas s'inquiétait de l'extension de la prostitution de mineurs en Suisse romande après un reportage de la RTS qui a récemment relevé l'ampleur du phénomène dans le canton de Genève. Des réseaux de prostitution recrutent des mineurs via des réseaux sociaux. Il s’agit de jeunes qui vivent souvent dans des conditions difficiles.