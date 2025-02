Neuchâtel délivre des ordonnances muséales pour aller mieux

Le canton de Neuchâtel et ses communes renforcent leur collaboration pour promouvoir la santé publique. Une convention de cinq ans a été signée, avec un investissement cantonal de 200'000 francs par an pour divers projets de prévention et de bien-être.

Neuchâtel délivre une ordonnance originale pour promouvoir la santé publique: des entrées gratuites au musée. (ici, le Laténium) Photo: Divers

Le canton de Neuchâtel et les communes neuchâteloises s'unissent pour promouvoir la santé de la population. La collaboration a été renforcée au travers de la signature d'une convention d'une durée de cinq ans. La Ville de Neuchâtel lance une action originale d'ordonnance muséale.

«Actuellement, la prévention est un parent pauvre du système de santé. On est convaincu qu'investir aujourd'hui dans la promotion, c'est améliorer le bien-être des habitants et contribuer à la maîtrise des coûts», a déclaré jeudi Frédéric Mairy, conseiller d'Etat en charge de la santé. Pour cette action, le canton va investir 200'000 francs par an.

Nombreux projets

«Les communes ont des leviers importants pour agir en amont», a ajouté Frédéric Mairy. «Elles ont une influence directe sur le quotidien de la population, via par exemple des aménagements urbains», a précisé Sarah Fuchs-Rota, co-présidente de l'Association des communes neuchâteloises (ACN).

Grâce à la collaboration entre les communes et le soutien du canton, «les bons exemples essaiment, comme l'ouverture des salles de sport» à la population le dimanche, a ajouté la conseillère communale de Val-de-Travers. «Il y a des synergies qui permettent de lancer des projets avec des coûts peu importants.»

«La culture aide à aller mieux»

Les domaines prioritaires sont l'activité physique, la santé psychique, l'insertion sociale des seniors et la cohésion sociale. Le canton propose aux communes des projets clés en main comme Reliages (intégration sociale des seniors), de participer à des projets intercommunaux ou des appels à projets.

Dans ce cadre-là, la Ville de Neuchâtel a lancé un projet d'ordonnances muséales. «La culture aide à aller mieux. Visiter un musée permet de sortir de l'isolement, de faire de l'activité physique et de s'aérer l'esprit», a déclaré Julie Courcier Delafontaine, conseillère communale de Neuchâtel. La personne qui bénéficiera d'une ordonnance muséale pourra visiter gratuitement un des quatre musées de la commune.

Engouement des médecins

«Le projet, qui démarre aujourd'hui, suscite un grand engouement des médecins. Sur un total de 1000 ordonnances, 350 ont déjà trouvé preneur», a ajouté la conseillère communale. Les médecins de la commune de Neuchâtel et le service de chirurgie du Réseau hospitalier neuchâtelois pourront délivrer cette ordonnance.

Le coût de ce projet est de 10'000 francs, dont la moitié est financée par le canton et l'autre par la Ville de Neuchâtel. En 2021, durant le Covid, la commune avait déjà fait un premier essai, en offrant à toute la population, via le journal officiel, une ordonnance muséale. Six cents personnes les avaient utilisées.