Les 5 actus suisses du jour Une île devrait flotter sur le lac de Neuchâtel

Au programme de ce mardi 17 décembre: une île flottante à Neuchâtel, le bras de fer entre Greenpeace et Axpo, un entraineur d'unihockey condamné finalement licencié, les énergies renouvelables et pour finir l'accord attendu avant Noël entre la Suisse et l'UE.