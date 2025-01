Le vin non-filtré, spécialité neuchâteloise, fête ses 50 ans

Rendze-vous à La Chaux-de-Fonds pour fêter les 50 ans du vin non-filtré. Photo: DAVID MARCHON

ATS Agence télégraphique suisse

Le vin non-filtré, une spécialité typiquement neuchâteloise qui a de plus en plus de succès, va fêter mercredi aux Anciens Abattoirs à La Chaux-de-Fonds (NE) ses 50 ans. Le public pourra découvrir le millésime 2024 fraîchement mis en bouteille, puis participer à une after party avec musique, bar et restauration.

De nombreux vignerons du canton proposent du vin non-filtré, selon le site internet de la manifestation. Pour marquer le 50e anniversaire, Neuchâtel Vins et Terroir (NVT) a même prévu des navettes gratuites entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, pour que le public puisse déguster en toute sécurité.

Un vin trouble

Le breuvage un peu trouble connaît un succès croissant ces 20 dernières années. Selon «Arcinfo», ce chasselas à la robe trouble est né un peu par hasard en 1975 peu avant Noël. A court de vin à vendre, le vigneron d’Auvernier Henri-Alexandre Godet décide de tirer du chasselas de la dernière récolte directement à la cuve – donc pas encore filtré – pour le servir à quelques clients impatients.

Depuis 1995, le vin non-filtré est présenté au public le troisième mercredi du mois de janvier. Une date fixée par un arrêté du Conseil d’Etat afin d’éviter que les producteurs ne se bousculent pour sortir leur vin avant les autres. Selon le quotidien neuchâtelois, la production est passée de 100'000 litres en l’an 2000 à 150'000 litres en 2023, soit plus de 15% du chasselas produit dans le canton.