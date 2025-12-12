DE
Projet global de modernisation
La nouvelle gare routière des transports publics fribourgeois a été inaugurée à Bulle

Ce vendredi a eu lieu l'inauguration de la nouvelle gare routière de Bulle pour les bus régionaux. Celle-ci vient concrétiser l’aboutissement d’un chantier d’envergure au service de la mobilité régionale, à un coût total de 3,5 millions de francs.
Publié: 17:55 heures
Le lieu intègre des places de taxis, des places de dépose-minute et des emplacements de voitures Mobility.
Photo: keystone-sda.ch

Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont inauguré vendredi la nouvelle gare routière de Bulle pour les bus régionaux. L'infrastructure, qui a nécessité un investissement de 3,5 millions de francs, sera mise en service dimanche avec le passage au nouvel horaire. Initié en 2017, le projet visait à doter le chef-lieu du district de la Gruyère d’un «pôle intermodal performant, à la hauteur du développement dynamique de son tissu urbain et de l’évolution de ses besoins en mobilité», ont rappelé devant la presse les partenaires du projet, outre les TPF, l'Etat de Fribourg et la Ville de Bulle.

Le nouvel outil marque la dernière étape dans le projet global de modernisation du pôle de mobilité de la gare de Bulle, ont noté les intervenants, dont le président du Conseil d'Etat Jean-François Steiert, chargé de la mobilité. Il vient concrétiser l’aboutissement d’un chantier d’envergure au service de la mobilité régionale.

Fluidité et durabilité

Après l'inauguration de la nouvelle gare ferroviaire, de la gare urbaine Mobul et du Velâdzo Bulle, complexe immobilier initié par les TPF, le tout en 2023, la gare routière constitue le symbole d’une mobilité «fluide et durable» au coeur d'une ville en essor démographique. Le coût total de réalisation s’élève à 3,5 millions.

La nouvelle place de la Gare s'apparente pour sa part à un «véritable pôle de mobilité et de vie urbaine», note le communiqué. Elle réunit plusieurs éléments essentiels autour de la gare ferroviaire: les bus urbains Mobul, une voie verte, une vélostation et, désormais, la gare routière dédiée au réseau régional. Le lieu intègre des places de taxis, des places de dépose-minute, des emplacements de voitures Mobility, des places de stationnement courte durée ainsi qu’une place réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il a été élaboré dans le respect des exigences de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand).

Projet récompensé

La gare routière offre trois quais entièrement accessibles grâce à leur surélévation, a détaillé Serge Collaud, le directeur général des TPF. Le projet prévoit en outre la création de surfaces végétalisées, «contribuant à l’amélioration du cadre de vie et à une meilleure intégration urbaine de l’ensemble». Pensée comme une installation transitoire, la nouvelle infrastructure pourra être reconfigurée lorsque le projet immobilier auquel elle devrait être intégrée verra le jour, ont indiqué encore les TPF. Une évolution qui devrait intervenir d’ici à une vingtaine d’années.

L'inauguration a permis par ailleurs d'installer la plaque du prix suisse de la mobilité FLUX 2024, attribué il y a quinze mois à la plus grande gare du réseau TPF. La récompense distingue chaque année une interface de transport exemplaire par sa «conception, son exploitation et la qualité de l’accueil des voyageurs». Enfin, l’avenir de l’ancienne gare routière n’est pas arrêté à ce stade. Les TPF, propriétaires du terrain, engageront prochainement des discussions pour déterminer la suite à donner au site.

