DE
FR

Retard de deux ans
L'extension de la gare de Berne va coûter des millions de plus

Les CFF ont annoncé un retard de deux ans et des coûts supplémentaires pour l'agrandissement de la gare de Berne. La mise en service est repoussée à 2031, avec un surcoût estimé entre 200 et 250 millions de francs, en raison d'obstacles imprévus lors des travaux.
Publié: 09:32 heures
Les travaux d'extension de la gare de Berne accusent un retard de deux ans et des millions de coûts supplémentaires.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les travaux d'agrandissement de la gare de Berne dureront deux ans de plus que prévu et coûteront beaucoup plus cher. La mise en service est désormais fixée à 2031 et les coûts supplémentaires sont estimés entre 200 et 250 millions de francs, ont annoncé jeudi les CFF.

A lire aussi
Avis aux pendulaires! Plusieurs changements entrent en vigueur dimanche
Petit tour d'horizon
Avis aux pendulaires! Plusieurs changements entrent en vigueur dimanche
Le Léman Express reliera directement Annemasse à l'aéroport à la mi-décembre
Voyageurs ravis
Le Léman Express annonce une nouvelle ligne dès le 14 décembre!

Des obstacles imprévus lors des travaux de construction expliquent ce retard. Il s'agit de problèmes statiques, de plans de construction anciens et incomplets ainsi que de la découverte de substances polluantes. Les CFF avaient initialement prévu de terminer les travaux à la fin 2029.

Un projet urgent

La prolongation de la durée des travaux entraîne une augmentation des coûts. Les maîtres d'ouvrage ont reporté l'ouverture à plusieurs reprises en raison d'oppositions, de difficultés géologiques et de travaux complexes.

La Ville de Berne et les transports régionaux Berne-Soleure (RBS) participent aussi au projet. L'extension de la gare est considérée comme urgente. La deuxième plus grande gare de Suisse a en effet atteint ses limites en termes de capacité.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus