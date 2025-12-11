Les CFF ont annoncé un retard de deux ans et des coûts supplémentaires pour l'agrandissement de la gare de Berne. La mise en service est repoussée à 2031, avec un surcoût estimé entre 200 et 250 millions de francs, en raison d'obstacles imprévus lors des travaux.

L'extension de la gare de Berne va coûter des millions de plus

L'extension de la gare de Berne va coûter des millions de plus

ATS Agence télégraphique suisse

Les travaux d'agrandissement de la gare de Berne dureront deux ans de plus que prévu et coûteront beaucoup plus cher. La mise en service est désormais fixée à 2031 et les coûts supplémentaires sont estimés entre 200 et 250 millions de francs, ont annoncé jeudi les CFF.

Des obstacles imprévus lors des travaux de construction expliquent ce retard. Il s'agit de problèmes statiques, de plans de construction anciens et incomplets ainsi que de la découverte de substances polluantes. Les CFF avaient initialement prévu de terminer les travaux à la fin 2029.

Un projet urgent

La prolongation de la durée des travaux entraîne une augmentation des coûts. Les maîtres d'ouvrage ont reporté l'ouverture à plusieurs reprises en raison d'oppositions, de difficultés géologiques et de travaux complexes.

La Ville de Berne et les transports régionaux Berne-Soleure (RBS) participent aussi au projet. L'extension de la gare est considérée comme urgente. La deuxième plus grande gare de Suisse a en effet atteint ses limites en termes de capacité.