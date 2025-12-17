DE
Pour simplifier la vie des automobilistes
La situation au tunnel du Simplon devrait bientôt être améliorée à Brigue

La station de chargement de Brigue pour le tunnel du Simplon connaît des problèmes d'accessibilité. Des améliorations sont prévues d'ici 2026, avec une rénovation de 6 millions de francs et l'extension de l'aire d'attente.
Publié: il y a 13 minutes
L'accessibilité au tunnel du Simplon depuis Brigue va être améliorée dès l'an prochain pour les automobilistes (photo d'illustration).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
L'exiguïté de l'aire d'attente de la station de chargement de Brigue pour emprunter le tunnel du Simplon pose régulièrement des problèmes d'accessibilité aux automobilistes. La situation devrait s'améliorer dès 2026.

Lors de forte affluence, la colonne de véhicules obstrue la route menant à la vallée de Conches, au Nufenen et à la Furka. Une situation de plus en plus intolérable pour le Centre du Haut-Valais qui a déposé un postulat pour que la situation évolue.

Fin 2023, les chambres fédérales avaient décidé de financer pour 6 millions de francs la rénovation complète de la station de chargement de la gare de Brigue. A l’avenir, le nombre de voitures que pourrait accueillir l’aire d’attente devrait remplir un train entier, de manière à éviter les files d’attente sur la route d’accès. Les travaux de transformation sont prévus l'an prochain.

Le service de la mobilité travaille actuellement à la planification de l’extension du tronçon à une seule voie pour le chargement de voitures sur la H19. Les travaux devraient s’achever à l’été 2026. Grâce à cette mesure, les embouteillages seront réduits à court terme. Les jours de forte affluence, un fonctionnement pendulaire sera mis en place dans la mesure du possible.

Un concept de circulation, préparé il y a plus de 10 ans déjà avec la police cantonale, la police municipale de Brigue et la police communale de Naters s’applique déjà en cas d’événement particulier (fermeture du col). Depuis le printemps 2024, une société de sécurité est mandatée par la BLS - l'exploitant de la ligne - en cas de forte affluence pour résorber autant que possible les embouteillages. «Malgré tout, une déviation reste inévitable en cas de fermeture de la route du Simplon aux heures de pointe», conclut le gouvernement dans sa réponse.

Pascal Schaller (Le Centre du Haut-Valais) s'est montré déçu par la réponse du Conseil d'Etat, lui qui militait justement pour l'introduction d'une solution intermédiaire, à court terme. Dans son postulat, le député avait demandé «aux services de la mobilité et de la sécurité d'élaborer, en collaboration avec l'exploitant, un concept qui permette de laisser la H19 ouverte en permanence.»

La majorité du Parlement a fait sienne cette idée, acceptant le postulat par 70 voix contre 51. Celui-ci a été transmis au Conseil d'Etat pour exécution.

