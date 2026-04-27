Si l'imposition des revenus bruts dépend du salaire et de la situation de chaque contribuable, certaines villes romandes offrent des conditions plus avantageuses que d'autres. Parmi elles, Genève récolte les fruits de la baisse d'impôts votée en 2024.

Les habitants de ces villes romandes paient le plus d'impôts

Les habitants de ces villes romandes paient le plus d'impôts

Ellen De Meester Journaliste Blick

L'imposition des revenus bruts varie énormément selon les cantons et les villes suisses, au point d'évoquer un concours du meilleur taux. Et la compétition s'avère parfois serrée... surtout parmi les dernières places du classement. Ainsi que le révèle «24 Heures», certains cantons, dont Zoug, constituent de petits «paradis fiscaux», tandis que d'autres, comme Neuchâtel, s'avèrent célèbrement chers.

Notons que la somme finale dépend évidemment du revenu annuel brut, de la fortune et de la situation personnelle de chaque contribuable, tandis que le taux d'imposition des grandes villes dépend largement de celui de leur canton. Cela dit, de grandes différences ont pu être constatées pour l'année fiscale 2025, alors que certaines villes se démarquent de manière notable.

Des baisses importantes à Genève

C'est notamment le cas de Genève, qui récolte les fruits d'un changement notable: fin 2024, la population avait accepté une baisse de 9% sur l'impôt cantonal et communal (ICC) sur le revenu, assurant une réduction de la fiscalité entre 11,4 et 5.3%, à partir de 2025. Résultat: le comparatif de nos confrères souligne des baisses pouvant aller jusqu'à 25%, pour certains profils de contribuables dans plusieurs catégories de revenus (60'000 et 90'000 fr).

Par exemple, la comparaison avec Bienne, réputée pour figurer parmi les «mauvais élèves» est flagrante, note «24 Heures»: les couples mariés de retraités touchant 60'000 fr. paient 6396 fr. d'impôts à Bienne, contre 414 fr. à Genève. Les couples mariés avec deux enfants touchant un salaire annuel de 90'000 fr. paient 311 fr. d'impôts à Genève, contre 6195 fr. à Bienne, 5810 fr. à Neuchâtel et 3853 fr. à Lausanne.

Neuchâtel et Lausanne sont chères, Sion reste avantageuse

En dernière place, on retrouve, sans surprise, la ville de Neuchâtel, qui coûte particulièrement cher à plusieurs profils de contribuables. Par exemple, les célibataires sans enfants touchant un salaire annuel brut de 90'000 fr. paient 11'900 fr. d'impôts à Sion, contre 15'275 fr. à Neuchâtel.

Droit derrière, la ville de Lausanne devient la moins avantageuse pour les millionnaires, pointe «24 Heures», tandis qu'elle reste chère pour les salaires compris entre 90'000 et 175'000 fr. Par exemple, les célibataires sans enfants touchant un revenu annuel de 125'000 paient 25'399 fr. d'impôts à Neuchâtel... et 24'060 à Lausanne. Sion, de son côté, reste plutôt bien classée et constitue encore la meilleure option pour les personnes dont le revenu oscille entre 125'000 et 175'000 fr.