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Assainissement des finances
Recalé par le peuple, le Conseil d'Etat fribourgeois doit revoir sa copie

Les Fribourgeois ont largement rejeté dimanche la loi sur l'assainissement des finances du canton. Le référendum, lancé par le PS et ses alliés, critique une politique jugée trop austère.
Publié: il y a 25 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Le Conseil d'Etat devra présenter une nouvelle version de la loi aux députés en juin.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les Fribourgeois ont infligé dimanche un camouflet au Conseil d'Etat et à la majorité de centre-droit du Grand Conseil. Ils ont balayé à 68,57% la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE), soumise à référendum. Le taux de participation atteint 32,3%.

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Le référendum avait été lancé par le PS, avec l'apport du SSP, de la FEDE et des Vert-e-s, opposés à ce qu'ils ont décrit comme de l'austérité. Les opposants exigent désormais que le gouvernement retire la loi ainsi que le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE) dans son ensemble.

Contenir la hausse des charges

La LAFE a été votée par le Grand Conseil en octobre par 57 voix contre 35 et 4 abstentions. Elle entendait contenir la hausse des charges, dans un canton régi par le principe constitutionnel de l'équilibre budgétaire. Ses défenseurs ont mis en avant la nécessité de «garder la maîtrise des finances sans augmenter les impôts».

Le Conseil d'Etat va retravailler maintenant sa copie pour la présenter aux députés lors de la session de juin, sachant que Fribourg a commencé l'année sans budget.

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