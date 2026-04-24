DE
FR

Tournant à Fribourg
Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty ne se représenteront pas au conseil d'Etat

Les conseillers d'Etat fribourgeois Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty ne brigueront pas un nouveau mandat. Les élections de novembre 2026 marqueront un tournant pour l'exécutif cantonal.
Publié: 09:45 heures
|
Dernière mise à jour: 09:46 heures
Jean-Pierre Siggen (4e depuis la g.) et Olivier Curty (5e depuis la g.) ne se présenteront pas aux prochaines élections.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les conseillers d'Etat fribourgeois Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty ne brigueront pas un nouveau mandat, a annoncé vendredi la Chancellerie d'Etat. Il y aura donc un important renouvellement au Conseil d'Etat fribourgeois lors des élections en novembre.

A lire aussi
Après 10 ans à l'exécutif, Jean-François Steiert ne se représentera pas
Le Fribourgeois dit stop
Après 10 ans au Conseil d'Etat, Jean-François Steiert ne rempilera pas
Fribourg clôture son année 2025 avec un solde positif
Un demi-million d'excédant
Fribourg clôture son année 2025 avec des comptes au vert

Jean-Pierre Siggen est membre de l’exécutif cantonal depuis 2013. L'élu centriste a dirigé deux départements: la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport puis aujourd'hui la Direction des finances.

Olivier Curty vise le National

«Après sept années au Grand Conseil et treize au Conseil d’Etat, j’estime aujourd’hui que le moment est venu de passer le relais», explique le conseiller d'Etat dans une lettre publiée par la Chancellerie d'Etat.

Quant à Olivier Curty, il a décidé de se mettre à disposition de son parti pour les élections au Conseil national de 2027. Dans un souci de transparence, le centriste explique qu'il renonce donc à briguer un nouveau mandat au Conseil d’Etat. Le socialiste Jean-François Steiert a lui déjà annoncé qu'il ne briguait pas nouveau mandat.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus