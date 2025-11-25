Neuchâtel valide l’extension du site de Rive

Le canton de Neuchâtel approuve l'expansion du site de traitement des matériaux minéraux de Rive au Val-de-Ruz. En échange, le site de Pôlière sera réhabilité pour l'agriculture et la renaturation, améliorant la biodiversité et la qualité des eaux souterraines.

Neuchâtel a approuvé l'expansion du site de traitement de Rive. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Neuchâtel a validé le développement du site de traitement des matériaux minéraux de Rive au Val-de-Ruz. En compensation, le site de Pôlière sera remis en état à des fins agricoles et de renaturation.

«Le site de Rive offre à deux entreprises la possibilité d’y développer leurs activités. Cette sanction s’inscrit dans la planification sectorielle de la gestion intégrée des matériaux minéraux décidée en mai par le Conseil d’Etat et la volonté de valoriser et réemployer les matériaux minéraux», a indiqué mardi le canton.

Intégration paysagère

Le projet permet d’étendre la zone de traitement des matériaux afin d’y déplacer les activités encore en fonction sur le site de Pôlière. Une superficie est attribuée à la zone d’activité économique afin de permettre à l’une des deux entreprises de libérer de l’espace du pôle de gare de Peseux et de localiser et développer à Rive son centre d’entretien des outils de production.

Le canton a expliqué que «la planification s’est montrée sensible à l’intégration paysagère. Une zone de protection communale permet l’aménagement d’une butte végétalisée comprenant des aménagements en faveur des amphibiens», peut-on lire dans le communiqué.

Amélioration des eaux souterraines

En contrepartie de ce projet, la gravière et site d'exploitation de Pôlière sera renaturée. Dans le détail, 4,1 hectares de bonnes terres agricoles seront recréés et compenseront les 2,27 hectares touchés par le développement du site de Rive.

Le projet de réaménagement permettra de soutenir la biodiversité par la création de prairies maigres, de bas marais ou de milieux en faveur des amphibiens et reptiles. «Essentiellement en zone de protection des eaux, il permettra par ailleurs de contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux souterraines de Pôlière», a précisé le canton.