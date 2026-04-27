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Opérations coordonnées
Perquisitions dans quatre maisons de jeu romandes

La CFMJ a mené des perquisitions coordonnées dans plusieurs établissements de jeu en Suisse romande. Des appareils illégaux et des fonds ont été saisis lors d’opérations visant des activités de casino non autorisées.
Publié: 14:59 heures
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Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
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La CFMJ et les polices des cantons de Fribourg, Genève et Vaud ont mené des perquisitions dans quatre établissements vendredi dernier.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) et les polices des cantons de Fribourg, Genève et Vaud ont mené des perquisitions dans quatre établissements de divertissement vendredi dernier. Des appareils de jeux ont notamment été saisis.

Les perquisitions ont eu lieu en même temps «afin de garantir un effet de surprise, explique lundi la CFMJ. Elle précise que cinq appareils de jeux de casino présumés de type «Pink Date» ainsi que des documents comptables ont été saisis. «Quiconque organise, met à disposition ou exploite des jeux de casino sans la concession nécessaire est punissable», rappelle-t-elle dans son communiqué.

Les opérations ont été menées dans quatre établissements de divertissement: l'un sur sol fribourgeois, deux en terre genevoise et le quatrième dans le canton de Vaud.

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La veille, soit jeudi 23 avril, la CFMJ et la police cantonale genevoise avaient déjà perquisitionné l'un des deux établissements genevois en raison «d'une information anonyme selon laquelle des tournois de poker illégaux aux mises importantes y seraient organisés», poursuit le communiqué. Lors de la perquisition, un groupe de personnes jouaient au poker et environ 2000 francs ont été séquestrés.

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