Une musicienne de l'Orchestre de la Suisse romande avait été licenciée pour avoir porté un keffieh à la fin d'une représentation, le 8 novembre dernier. Une pétition, signée par plusieurs personnalités romandes, a été lancée.

Pétition pour soutenir l'artiste de l'OSR virée à cause d'un keffieh à Genève

L'Orchestre de la Suisse romande n'aurait pas rémunéré l'artiste en question (photo d'illustration). Photo: AFP

Une lettre ouverte, signée par plusieurs personnalités et institutions genevoises, a été lancée jeudi en soutien à une artiste licenciée par l'Orchestre de la Suisse romande (OSR) après avoir porté un keffieh à la fin d'une représentation. Adressée à l'OSR, à la Ville et au canton de Genève, la pétition rassemblait lundi plus de 1600 signatures.

Publiée sur internet, la lettre demande l'annulation du licenciement avec des excuses publiques de la part de l'OSR, comme l'a rapporté lundi la «Tribune de Genève». Après être apparue avec un keffieh sur les épaules «en soutien moral à la population civile de Gaza», à la fin d'une représentation le 8 novembre, une artiste engagée ponctuellement par l'OSR avait été licenciée avec effet immédiat, explique la pétition.

«Confondre solidarité et idéologie»

Ses auteurs relèvent que l'OSR a envoyé une lettre aux spectateurs, «dont le contenu ne laisse aucun doute sur le motif de licenciement». Le groupe de soutien dénonce «une différence de traitement dans la reconnaissance de la souffrance, affaiblissant la crédibilité de la neutralité invoquée», en référence au fait que l'OSR avait notamment exprimé son soutien à la population ukrainienne.

«Sanctionner un tel geste, c'est confondre solidarité et idéologie», dénonce la pétition. Avant de soutenir que «le caractère apolitique d’une institution ne saurait impliquer la neutralisation des convictions personnelles de celles et ceux qui y travaillent.»

Parmi les premiers signataires se trouvent entre autres le directeur du Théâtre du Loup, les co-directrices du Festival international du film sur les droits humains, et le directeur du théâtre de Vidy. La pétition demande aussi que l'artiste soit rémunérée comme le prévoyait son contrat. Son licenciement l'aurait privée des revenus de deux représentations à venir. Et que les instances publiques chargées du financement de l'OSR condamnent cette décision.

Sollicité par Keystone-ATS, l'OSR n'avait pas pu être joint lundi en fin de journée.