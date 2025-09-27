Entre 6'000 et 10'000 manifestants ont défilé dans les rues de Genève, ce samedi, pour montrer leur soutien au peuple palestinien.

En octobre 2023, des associations dénonçaient déjà la «complicité» de certains gouvernements occidentaux avec Israël. Photo: KEYSTONE

A Genève, entre 6'000 et 10'000 personnes ont manifesté ce samedi en solidarité avec la Palestine. Il s'agit de la plus importante manifestation propalestinienne dans le canton depuis 2023.

La police cantonale a dénombré plus de 6'000 personnes, tandis que les organisateurs en ont compté plus de 10'000. Le mouvement BDS (Boycott-Désinvestissent-Sanctions) a fustigé la Suisse, qui «sous couvert de neutralité, démontre sa complicité avec Israël».

Il y a urgence

S'exprimant devant la foule compacte massée à la Place de Neuve, un membre du collectif a appelé les institutions et les entreprises suisses à cesser immédiatement toute collaboration avec Israël. «Le génocide se poursuit et Israël utilise la famine de masse comme arme pour parfaire le nettoyage ethnique de la population de Gaza», a insisté BDS.

Les manifestants se sont couchés au sol dans les rues basses pour «dénoncer la complicité financière d'UBS avec l'Etat d'Israël». Une banderole a aussi été déployée devant la filiale à Bel-Air. Dans le cortège, des photos des enfants tués à Gaza étaient affichées sur de grandes banderoles, avec leurs noms et leur âge.

Selon BDS, la récente reconnaissance de l’Etat de Palestine par quelques Etats occidentaux ne change rien à l’urgence de la situation sur le terrain pour la population palestinienne. Dans la foule, de nombreuses pancartes fustigeaient toutefois le comportement de la Suisse. «Suisse tu ne reconnais pas la Palestine. Je ne te reconnais plus», pouvait-on lire.

La foule à Bellinzone aussi malgré la pluie

Au même moment, plus de 2'000 manifestants se sont réunis à Bellinzone (TI) pour la même cause, selon les chiffres de la police municipale. Sous une pluie battante, ils ont défilé d'un endroit proche de la gare en direction de la Piazza Governo, siège du gouvernement tessinois, réclamant du Conseil fédéral qu'il «respecte ses engagements en termes de droits humanitaires».