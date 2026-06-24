Les Bains d'Ovronnaz devraient échapper à la faillite

Le tribunal de Martigny a accordé un sursis de quatre mois à Thermalp Les Bains d’Ovronnaz SA. La société, en difficulté depuis 2025, doit convaincre ses créanciers pour assurer sa survie.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a définitivement accepté le sursis concordataire demandé par la société Thermalp Les Bains d’Ovronnaz SA. Désormais, la balle est dans le camp des créanciers de la société.

«Un sursis définitif d'une durée de quatre mois est accordé», a indiqué mercredi soir à Keystone-ATS Gonzague Vouilloz, l'avocat de Thermalp Les Bains d'Ovronnaz SA. «Cette décision permet à la société, avec l’aide du commissaire au sursis, d’élaborer un concordat qui sera prochainement proposé aux créanciers de la société. Il appartiendra ensuite à ces derniers de l’accepter ou non (ndlr: dans un délai de 120 jours), ce qui scellera l’avenir de la société.»

Pour mémoire, les bains thermaux d’Ovronnaz avaient été déclarés en faillite fin août 2025, avant que le Tribunal ne revienne sur sa décision quelques jours plus tard. Une nouvelle procédure avait alors été lancée. Par deux fois et à chaque fois pour quatre mois, la justice avait accepté de prolonger le sursis concordataire octroyé à la société.

«Plutôt une bonne nouvelle»

Le secrétaire général des Syndicats chrétiens (SCIV), Bernard Tissières, s'est réjoui mercredi soir de cette annonce. «Pour les employés, c'est plutôt une bonne nouvelle», avoue-t-il. «Dans tous les cas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.» Un espoir qui se fait désormais un peu plus concret, aux yeux du syndicaliste. «Des solutions semblent être en train d'être trouvées et l'ensemble des salaires sont à jour», précise-t-il.

Selon une enquête du Nouvelliste, la société Thermalp Les Bains d’Ovronnaz SA cumulait des poursuites pour 5 millions de francs au début de l’été 2025.