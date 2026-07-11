Le NIFFF distingue HEN de Nico Scheepers

Le cinéaste sud-africain Nico Scheepers a été récompensé par le jury international du NIFFF pour son film HEN. Le public a distingué «Hokum» de l'Irlandais Damian McCarthy.

ATS Agence télégraphique suisse

La 25e édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) a pris fin samedi soir avec la projection de «Colony» du réalisateur coréen Yeon Sang-ho. Le jury international a décerné son principal prix au film HEN du cinéaste sud-africain Nico Scheepers.

Le jury a salué «son évocation saisissante d'un mal insidieux qui s'empare d'une communauté pieuse dans un paysage d'apocalypse, portée par une mise en scène d'une remarquable maîtrise et le regard inoubliable d'un jeune garçon», indique le NIFFF dans un communiqué.

La compétition internationale a été évaluée par le réalisateur espagnol Eugenio Mira, la critique et programmatrice de la Berlinale Jessica Kiang et la réalisatrice française Julia Kowalski. L'auteur genevois de bandes dessinées Frederik Peeters ainsi que le réalisateur alémanique Simon Jaquemet étaient aussi membres du jury.

Autres lauréats du palmarès

Une mention spéciale est revenue à «Breeder» de l'Américano-Canadien Alex Goyette, également récompensé par le Jury de la critique. Le prix de la meilleure direction artistique a récompensé «Sleep No More» de l'Indonésien Edwin.

Le public a distingué «Hokum» de l'Irlandais Damian McCarthy avec le Prix de la RTS. Dans la compétition asiatique, le public a par ailleurs plébiscité My Daughter Is a Zombie du Sud-Coréen Pil Gam-sung.

129 œuvres projetées

Le réalisateur indien S. S. Rajamouli, le cinéaste français Bertrand Mandico et l'autrice britannique Samantha Shannon étaient les invités d'honneur. Ils ont reçu des prix spéciaux lors de la cérémonie d'ouverture.

Durant la manifestation, le festival a projeté 129 œuvres provenant de 33 pays. Selon une première estimation rendue publique samedi dans un communiqué des organisateurs, quelque 61'000 festivaliers ont participé à cette édition anniversaire, contre 66'000 l'an dernier.