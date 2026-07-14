Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Il y a excès de vitesse... et excès de vitesse. Un motard a été flashé à 101 km/h dans une zone limitée à 30km/h du centre-ville de Fontainemelon (NE), indique la police neuchâteloise. L'incident s'est produit à 6h15, le motard roulant alors en direction des Hauts-Geneveys.
L'homme de 20 ans a été interpellé plus tard sur son lieu de travail, pour être interrogé en présence de son avocat. Conséquence: un retrait immédiat du permis de conduire.
Le Procureur de service a ouvert une enquête. L'auteur risque des sanctions administratives et une peine privative de liberté. Reconnu constitutif d’un délit de chauffard, son comportement pourrait également lui valoir un retrait de permis d’une durée minimale de deux ans.
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