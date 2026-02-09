Les Romandes Zoë Më et Baby Volcano ont été nominées aux Swiss Music Awards 2026. La remise des prix se tiendra le 19 mars à Zurich, avec des votes ouverts jusqu'au 22 février.

Baby Volcano et Zoë Me parmi les nominés aux Swiss Music Awards

ATS Agence télégraphique suisse

Deux Romandes se distinguent parmi les nominés de la 19e édition des Swiss Music Awards. A côté du groupe lucernois Hecht, nommé dans quatre catégories, la Fribourgeoise d'adoption Zoë Më et la Jurassienne Baby Volcano concourront dans deux catégories chacune.

Les votes pour ces artistes et tous les autres nominés seront ouverts dès ce lundi à midi jusqu'au 22 février. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 19 mars au Hallenstadion de Zurich.

Lausanne et Genève de la partie

Au total, des artistes seront récompensés dans dix catégories nationales et quatre internationales, auxquelles s'ajoutent deux prix spéciaux, a annoncé lundi l'organisateur CH Media Entertainment. Le prix Best Act Romandie vise cette année encore à promouvoir la diversité musicale des régions linguistiques, précise-t-il.

Dans cette catégorie réservée aux artistes romands et remportée l'an dernier par Nnavy, les nominés sont la rappeuse et performeuse jurassienne d'origine guatémaltèque Baby Volcano, déjà nommée l'an dernier, le rappeur genevois Mairo, qui est devenu l'une des voix les plus marquantes de la scène rap francophone avec son premier album «La Fiev», et l'artiste lausannois crossover prometteur Sami Galbi. D'origine franco-marocaine, il s'est déjà produit au Paléo Festival.

Nemo à nouveau nominé

Dans la catégorie du meilleur artiste solo national, on retrouve le vainqueur de l'an dernier, Nemo, qui sera cette fois opposé à Gölä et Trauffer. Pour le prix du meilleur artiste émergent, sont nominés DVW & NAIJA03, Heimatliebi et Zoë Më.

EDB, Jamila et Nina Valotti sont nommés pour le prix du meilleur jeune talent, tandis que Hecht, Jule X et Monet192 le sont pour le prix du meilleur artiste en streaming. Pour l'Artist Award, les trois nominés sont Camilla Sparksss, MISS C-LINE et Troubas Kater, et pour le meilleur groupe, il s'agit de Hecht, Heimweh et Megawatt.

On retrouve Baby Volcano et Hecht, avec la Stubete Gäng, pour le meilleur live. Hecht est aussi nominé pour le meilleur tube avec «Mon Amour»; il est en concurrence dans cette catégorie avec Zoë Më pour «Voyage» ainsi que Megawatt & Gölä pour «Brich mir mis Herz». EDB, Jule X et Lou Kaena sont enfin nominés dans la catégorie de l'artiste le plus prometteur sur les médias sociaux.