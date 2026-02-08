La Biennoise Léa a perdu ce samedi soir la finale de la Star Academy face à Ambre. Celle-ci a obtenu 59% des votes du public, contre 41% pour la Suissesse.

La Biennoise Léa s’incline face à Ambre lors de la finale de la Star Academy. Elle a obtenu 41% des votes du public contre 59% pour la Française. A noter que les Suisses ne pouvaient pas voter par SMS. Pour contourner l'impossibilité de voter par SMS taxés depuis la Suisse, ses fans avaient mis en place une cagnotte pour financer des votants en France.

Malgré tout, ses fans l'ont soutenue tout au long de la soirée au Palais des Congrès à Bienne. L'animation de la soirée était assurée par TF1 pour que les fans puissent apparaître à l'écran à des moments clés de cette 13e édition. Caméramen et chauffeur de salle ont fait en sorte que Léa ressente le soutien du public jusqu'à Paris.