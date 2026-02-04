Les Suisses ne peuvent pas voter pour la finale de la Star Academy, mais des fans de Léa ont trouvé la parade. Une cagnotte en ligne gérée par le frère de la candidate biennoise a déjà récolté plus de 70'000 euros.

Les Suisses qui n'ont pas le droit de vote, c'est un comble à la Star Academy! Ce samedi 7 février, en direct sur TF1, la Biennoise Léa Doffey (22 ans) fait face à la Parisienne Ambre (18 ans) pour la victoire finale. La lourde responsabilité d'élire la gagnante du télécrochet repose entre les mains des téléspectateurs.

Problème? Selon le règlement de vote que se fixe la chaîne de télévision, seules les personnes «résidant en France» peuvent débourser 0,99 euro pour que leur SMS ou leur appel surtaxé soit comptabilisé. Ainsi, les fans suisses de Léa risquent de voir leur idole être désavantagée dans la course au trophée – qui s'accompagne d'un contrat chez Sony Music et de 100'000 euros.

La parade? Une cagnotte en ligne

Mais des fans de la chanteuse, qui se réunissent sur les réseaux sociaux, ont trouvé la parade: une cagnotte en ligne. Les Suisses peuvent ainsi sortir leur porte-monnaie et faire grimper les chances de victoire de leur compatriote. De quoi rembourser un Français, qui s'occupe de dépenser les sommes récoltées sur les canaux de TF1, en plusieurs fois.

C'est surtout la chaine de télévision qui emporte le jackpot. Selon un article du «Parisien», la principale cagnotte en faveur de Léa a déjà récolté plus de 19'000 francs ce mardi à midi. Et ce, rien que pour la finale. Si on additionne les sommes récoltées pour la demi-finale et pour le reste des primes (les émissions en direct où Léa a parfois risqué l'élimination), on dépasse les 70'000 euros.

S'assurer que l'argent est bien utilisé

Le journal s'est adressé à Laurine et Jessica, deux fans françaises de Léa qui ont mis en place ce stratagème. Les deux jeunes femmes, qui se sont rencontrées sur Internet, s'occupent de vérifier la validité des votes via une capture d’écran vidéo et un mot de passe individuel. Mais elles se sont adressées au frère de Léa, Loïc, pour la gestion financière.

«Il est plus légitime que nous et ça rassure les gens de savoir que l’argent est bien utilisé à ces fins», détaille Jessica au «Parisien». Le soir de la demi-finale, il a par exemple fallu transférer 29'000 francs pour permettre à Léa de l'emporter sur sa rivale. Loïc avoue passer «au moins une heure par jour» et deux à trois heures les soirs de prime à gérer cette cagnotte.

D'autres cagnottes ont vu le jour, notamment au Portugal, d'où est originaire la famille de Léa. Ce système de vote par procuration est connu des équipes de TF1. Depuis le renouveau de l'émission, plusieurs candidates belges ont pu en profiter. Mais pas de panique pour les fans d'Ambre. La jeune chanteuse de 18 ans garde de bonnes chances de l'emporter et bénéficie elle-même de cagnottes à l'étranger.