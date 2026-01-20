Demi-finaliste de la Star Academy, la Suissesse Léa Doffey a été accueillie par près de 300 fans ce mardi, chez elle à Bienne. Entre autographes, photos et cris de joie, le Jura bernois a célébré sa fierté locale, toujours candidate à la victoire.

A Bienne, les fans de la Star Ac' ont acclamé la demi-finaliste locale

Léo Michoud Journaliste Blick

Son papa aurait déjà été «content s’il y avait eu 50 personnes». Pas moins de 300 fans de la Star Academy, et surtout de Léa, se sont réunis à Bienne, ce mardi 20 janvier après-midi, pour accueillir et acclamer la candidate locale de l’émission de TF1, en lice pour les demi-finales du concours de chant à la sauce télé-réalité.

Des aficionados de la première heure, des parents avec leurs enfants armés de pancartes multicolores et beaucoup d’amis, de proches et de moins proches se sont rassemblés devant la Villa Ritter. Dans ce centre d’animation dédié à la jeunesse, la jeune chanteuse de 22 ans a passé du temps à travailler ses chorégraphies de danse.

Son arrivée dans le van noir de l’émission – accompagnée de plusieurs caméras, micros et gros bras – a déclenché cris, mouvement de foules et demandes de photos par dizaines. Fidèle à elle-même, Léa a accueilli tout cela avec une émotion sincère et quelques cris de joie, multipliant les embrassades avec toutes les personnes qu’elle a pu reconnaître. «Même si c’est une star, elle restera toujours ma meilleure amie», rigole Livia Kyburz.

Pas de chanson, mais des «mercis»

Il faut dire qu’armée de son drapeau suisse et de son accent chantant du Jura bernois, Léa fait le bonheur de la télévision française depuis trois mois déjà. C’est le 18 octobre dernier qu’elle et ses 16 camarades de la promo 2025 ont consenti à être enfermés dans le fameux château de Dammarie-les-Lys – avec ses caméras dans tous les coins, sa nourriture qui apparaît comme par magie et son isolement du reste du monde.

A Bienne, Léa a fini par monter sur une petite scène pour s’adresser au public criant son nom et demandant une chanson à tue-tête. «J’ai un prime (ndlr: l’émission du samedi en direct) à préparer, je vais pas trop chanter, surtout qu’il fait froid, s’est excusée l’académicienne en remerciant tout le monde d’être venu. On va discuter, on va faire des photos, on va signer des autographes. Je vous love, je peux pas dire plus que ça.»

«C’est une jeune du coin»

Au fil des semaines, la talentueuse chanteuse et danseuse a su conquérir son public… du moins de ce côté-ci de la francophonie. «C’est une jeune du coin, s’enthousiasme une maman venue de Tavannes (BE). Mes filles sont fans et étaient super contentes de voir en vrai quelqu’un qui fait parler de la région. J’en ai une qui adore chanter et qui rêverait de faire la Star Ac'.»

Maria Baty, une Biennoise qui, comme Léa, fait partie de la communauté portugaise de Suisse, s’exclame: «Je l’ai connue quand elle était encore dans le ventre de sa maman. C’est la famille et c’est une fierté de voir où elle en est arrivée.» Plusieurs fillettes ont eu des paillettes plein les yeux. «J’aime beaucoup sa personnalité, raconte Maya. Je l’adore parce qu’elle très bien danser et chanter, et surtout parce qu’elle est Suisse!» Sa maman nous apprend que toutes les deux sont arrivées les premières, peu après midi. Elles repartent satisfaites, avec photos et dédicaces en poche.

Fierté locale et familiale

Aujourd’hui, Léa a atteint les demi-finales. Les éliminations se sont succédé jusqu’à ce qu’ils ne soient plus que quatre. «On l’a vue grandir, se développer dans cette émission, salue son papa Jean-Luc. On est étonnés de voir à quel point elle a su évoluer dans toutes les disciplines, même en théâtre.» Sur scène ou dans la vie, Léa n’est plus si timide. En tout cas, ce retour chez elle et le repas de midi passé en famille lui ont fait du bien.

Ce samedi 24 janvier, la Suissesse de la Star Academy jouera sa place en finale face à Sarah, une redoutable chanteuse. Qu’elle arrive lors du prochain prime ou le dernier jour de l’aventure (le 7 février), sa sortie du château la verra être confrontée à toutes sortes de choses, pas toutes agréables.

«On en discute déjà maintenant. Les réseaux sociaux ne sont pas tous sympathiques. Mais on est très fiers d’elle», conclut son papa, épaté de «voir autant de monde pour elle, ici à Bienne». Après quelques heures passées dans le Jura bernois, Léa a fini par remonter dans le bus noir de TF1, direction la suite de sa carrière.