La chanteuse Veronica Fusaro représentera la Suisse au 70e Concours Eurovision en mai à Vienne. Originaire de Thoune, elle dévoilera sa chanson le 11 mars. Sélectionnée par jury et fans, elle est connue pour ses performances et plus de 500 concerts.

Veronica Fusaro chantera pour la Suisse au 70e Concours Eurovision

Veronica Fusaro chantera pour la Suisse au 70e Concours Eurovision

ATS Agence télégraphique suisse

La chanteuse bernoise Veronica Fusaro représentera la Suisse en mai à Vienne au 70e Concours Eurovision de la chanson. Agée de 28 ans, l'artiste est une adepte de la pop alternative aux accents soul, accompagnée de guitare. Sa chanson sera dévoilée le 11 mars.

Originaire de Thoune (BE), établie à Berne, Veronica Fusaro a été sélectionnée dans le cadre d'une procédure en plusieurs étapes, impliquant un jury international composé de spécialistes et d'un panel de fans de l'Eurovision. Le vote a été pondéré à parts égales entre le jury et le public, indiquent mardi les responsables du projet chapeauté par la télévision alémanique SRF.

Plus de 500 concerts à son actif

Veronica Fusaro est reconnue pour ses performances sur scène. En 2016, elle est désignée meilleur talent par la radio alémanique SRF3. Depuis, elle a donné plus de 500 concerts en Suisse et à l’étranger et s’est produite sur des scènes et festivals renommés. Elle a également assuré les premières parties de concerts de Mark Knopfler à l’amphithéâtre de Nîmes.