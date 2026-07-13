Si ces minuscules buveurs de sang semblent s'agglutiner sur vous, tout en snobant allègrement vos voisins, il se pourrait qu'ils vous trouvent vraiment plus «attirant». Selon la science, cet effet peut s'expliquer de plusieurs façons.

Les moustiques semblent vous préférer à d'autres? Voici ce qui vous rend si attirant…

Les moustiques semblent vous préférer à d'autres? Voici ce qui vous rend si attirant…

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les moustiques préfèrent certaines personnes en raison de facteurs comme la chaleur corporelle, le CO2 émis, et le microbiote de la peau. Ces insectes détectent leurs cibles à 10 mètres grâce à des composants chimiques produits par notre corps, notamment l’ammoniac et l’acide lactique.

D'après une nouvelle recherche suédoise, les femmes enceintes, particulièrement au deuxième trimestre, sont davantage piquées en raison d'une respiration plus rapide, d'une température corporelle élevée et de composés spécifiques émis pendant la grossesse.

Selon une étude néerlandaise de 2025, boire de la bière augmente de 44% les chances d’être piqué par un moustique dans les 12 heures suivant la consommation, probablement en modifiant l’odeur corporelle.

Ellen De Meester Journaliste Blick

S'il vous arrive de vous lever avec une constellation de piqûres sur les membres, alors que votre partenaire (qui a pourtant dormi dans le même lit!) s'en sort parfaitement indemne, vous en avez sans doute déduit... que les moustiques vous adorent. Et, d'après la science, vous avez complètement raison.

Pourquoi cette malencontreuse attirance? De nombreuses équipes de chercheurs tentent de l'expliquer depuis plusieurs années, sans réellement parvenir au bout de la problématique. On sait par exemple que ces vicieux insectes repèrent leurs proies «favorites» en se laissant guider par l'odeur du dioxyde de carbone et la chaleur que nous dégageons. Une petite étude américaine a même affirmé que les femelles (celles qui piquent) sont capables de détecter ces odeurs jusqu'à dix mètres de distance.

Mais puisque ces trois signaux olfactifs sont communs à tous les êtres humains, comment se fait-il que certaines personnes sont plus «attirantes» pour les moustiques?

Non, votre sang n'est pas plus «sucré»

Comme le souligne la BBC, plus un individu produit de la chaleur, plus il sera repéré rapidement par ces minuscules buveurs de sang: ainsi, durant un jogging en forêt ou toute activité physique plus ou moins intense, vous vous transformez temporairement en cible idéale. Les adultes dégageant davantage de chaleur et de CO2 que les enfants, ils seront donc plus facilement piqués.

En revanche, le mythe du «sang sucré» ne repose sur aucune étude scientifique. D'après le média Science alert, l'idée que certains groupes sanguins s'avèrent plus attirants n'a jamais été vérifiée non plus. C'est plutôt le microbiote de la peau, propre à chacun, qui séduit les moustiques: plusieurs recherches ont démontré que les traces d'ammoniac, notamment produites par notre transpiration, ainsi que l'acide lactique présent sur l'épiderme, leur évoquent un fumet irrésistible. Sans oublier que chaque individu décompose le sébum et les peptides d'une manière unique, rendant le parfum de sa peau très caractéristique. Pour les moustiques, il s'agit donc d'un repas «à la carte», qui facilite carrément le choix entre deux proies.

Les femmes enceintes sont plus souvent piquées

Si ces pistes suffisent déjà à expliquer une préférence pour certains individus, la science continue de progresser sur la question: une étude suédoise publiée en mai 2026 avance par exemple que les notes olfactives qui attirent le plus les moustiques sont d'autant plus prononcées chez les femmes enceintes: «On suppose que cette différence d'attractivité s'explique par une fréquence respiratoire plus élevée, et donc par des quantités plus importantes de dioxyde de carbone et de composés liés à la respiration, ainsi que par une température corporelle plus élevée observée pendant la grossesse», notent les auteurs.

Cela suggère, hélas, que les femmes enceintes sont doublement à risque de contracter certaines maladies véhiculées par les moustiques. Les chercheurs ont toutefois constaté que les participantes vivant leur troisième trimestre étaient moins souvent piquées que les femmes dans leur second trimestre de grossesse.

A noter que les 27 composés olfactifs qu'adorent ces insectes ne sont pas présents uniquement chez les femmes enceintes: toute personne, selon son microbiote, est à même d'émaner les mêmes notes, attirant ainsi des hordes de moustiques affamés par simple manque de chance.

Les buveurs de bière leur sont irrésistibles

Il semble donc qu'on ne puisse pas faire grand chose pour se rendre moins aimable aux moustiques, puisque l'essentiel de cette étrange attractivité réside dans le nombre et la diversité des bactéries vivant naturellement sur notre peau: une équipe néerlandaise a notamment démontré que, chez les moustiques porteurs de la malaria, les personnes les plus attirantes possèdent un microbiote riche en certaines bactéries, mais moins diversifié.

Quelques bribes d'études commencent toutefois à découvrir que notre alimentation peut également jouer un rôle: plusieurs expérimentations menées en 2025 aux Pays-Bas, durant la saison des festivals, suggèrent que les personnes ayant récemment bu de la bière sont 44% plus susceptibles d'être piquées, dans les douze heures suivant leur consommation. L'hypothèse est que la digestion de ce breuvage modifie temporairement l'odeur corporelle, augmentant ainsi l'émission des signaux chimiques dont ces insectes raffolent.

Les pistes de ce genre sont infinies, si bien qu'une forme de lassitude peut parfois être perçue, dans les médias spécialisés. Dans les colonnes de «New Scientist», Cameron Webb, expert en moustiques à l'Université de Sydney, va même jusqu'à couper court au débat: «En réalité, si nous prenions simplement la peine de nous rappeler de mettre de l'anti-moustique et que nous passions moins de temps à nous demander pourquoi les moustiques nous piquent, nous serions probablement tous moins piqués et réduirions notre risque de contracter des maladies transmises par les moustiques». Vous savez ce qu'il vous reste à faire…