D'ici au week-end prochain, plusieurs perturbations actives vont toucher la Suisse. Des rafales tempétueuses et un paquet de neige fraîche sont attendus dans les Alpes.

Beaucoup de pluie, du vent… et jusqu'à un mètre de neige en montagne

Marian Nadler

Alors que l’enneigement laisse à désirer actuellement en Suisse, d’importantes chutes de neige sont annoncées dans les Alpes occidentales cette semaine. Une aubaine pour les stations romandes à l’approche des vacances.

Une dépression atlantique se déplace actuellement vers les Iles britanniques et fait remonter de l’air humide en direction de la Suisse. Cette situation va durer toute la semaine et plusieurs perturbations vont déferler sur le pays, annonce Roger Perret de MeteoNews.

Fortes intempéries dans le sud de l’Europe

Les turbulences de cette semaine sont dues à des processus atmosphériques au-dessus de l’Atlantique. Depuis le début de l’année, des dépressions tempétueuses s’y forment et se dirigent rapidement vers l’Europe. Jusqu’à présent, un puissant anticyclone au-dessus de la Scandinavie bloquait toutefois leur chemin. Ces dépressions se sont alors dirigées plus au sud et ont provoqué de graves intempéries, avec des inondations et de violentes rafales, notamment au Portugal et en Espagne.

Mais ce blocage touche à sa fin et l’anticyclone s’affaiblit. De ce fait, le jet-stream qui se déplaçait jusque-là loin au sud se dirige à nouveau vers les Alpes, permettant aux tempêtes atlantiques d’emprunter des routes plus septentrionales. Le jet-stream est une bande étroite de vents très forts, située entre 8 et 15 kilomètres d’altitude, qui souffle d’ouest en est autour du globe et qui contrôle notre temps de manière décisive, explique le météorologue.

Rafales tempétueuses sur les cimes

Ce changement de configuration va donc permettre aux perturbations de frapper la Suisse de plein fouet. Jusqu’à vendredi, le vent sera modéré à fort, de secteur sud-ouest à ouest au nord des Alpes. Sur les hauteurs du Jura et les sommets exposés au vent d’ouest, des rafales tempétueuses pouvant dépasser 120 km/h devraient se produire. En plaine, la vitesse du vent sera comprise entre 50 et 80 km/h.

Un paquet de neige fraîche attendue en montagne

Le tout sera accompagné d’importantes précipitations. «Elles seront comprises entre 30 et 100 mm environ, les plus importantes étant attendues dans le Jura et dans les Alpes occidentales», prévoit Roger Perret.

Ces masses d’air venant de l’Atlantique s’annoncent douces jusqu’à vendredi. Ainsi, la limite des chutes de neige devrait osciller entre 1000 et 1800 mètres d’altitude. «A partir de 1500 à 2000 mètres, il pourra y avoir jusqu’à un mètre de neige fraîche», poursuit le météorologue.

Dès samedi, de l’air de plus en plus frais affluera depuis le nord, faisant ainsi chuter la limite de la neige jusqu’à basse altitude. En plaine, seules quelqeus giboulées se produiront au cours de la journée. Les précipitations devraient toutefois être plus abondantes dans les Préalpes et les Alpes.

Selon les estimations de Roger Perret, la journée de dimanche devrait marquer une accalmie ensoleillée, le tout dans une atmosphère relativement froide. Avant le retour des dépressions atlantiques dès lundi.

Danger d’avalanches en hausse

Cette situation aura un impact non négligeable sur le risque d’avalanches. L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) s’attend à une augmentation particulièrement importante sur l’ouest du versant nord des Alpes et en Valais. Selon le «Tages-Anzeiger», à la mi-janvier, dans une situation initiale similaire, plus de 100 coulées ont été déclenchées en une journée par des amateurs de sports d’hiver. Alors prudence lors de vos sorties en montagne!



