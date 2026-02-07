DE
FR

Peut-être même du soleil
Avis aux skieurs: la neige fraîche arrive dès lundi en montagne!

De la neige fraîche est attendue dès la semaine prochaine sur les Alpes, portée par des courants d’ouest humides. Le Valais sera parmi les régions les plus touchées, selon Météo Suisse.
Publié: 06:50 heures
1/2
De la neige fraîche est attendue dès la semaine prochaine sur les Alpes, portée par des courants d’ouest humides.
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

De la neige fraîche devrait tomber dès la semaine prochaine! Ces précipitations seront causées par des courants d'ouest qui souffleront un air maritime humide sur les Alpes, d'après Météo Suisse

A lire aussi
La neige arrive enfin en montagne… et la pluie en plaine
Jusqu'à 1m dans cette région
La neige arrive enfin en montagne… et la pluie en plaine
Avis aux skieurs! La neige va faire son grand retour en Suisse
Jusqu'à 30 cm par endroits
Avis aux skieurs! La neige va faire son grand retour en Suisse

«Plusieurs zones de basse pression avec leurs systèmes frontaux provoqueront ainsi des précipitations en quantités parfois abondantes», précise l'Office. La limite des chutes de neige se situera entre 1200 et 1500 mètres, voire 1800 mètres dans certaines régions, et devrait baisser progressivement à partir de mercredi. Les régions alpines occidentales, notamment le Valais, seront parmi les plus enneigées. 

Et cerise sur le gâteau: le beau temps pourrait être au rendez-vous sur les pistes! En effet, la Suisse connaît «un apport accru d'humidité en provenance de l'ouest avec des masses d'air plus douces», explique Météo Suisse. Et plus ces masses d'air seront chaudes, plus elle peut stockeront de vapeur d'eau. Les températures de la semaine prochaine seront donc plus douces que la normale, mais dès la mi-février, les prévisions deviennent incertaines et les températures pourraient bien revenir, même à basse altitude. 


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus