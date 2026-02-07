De la neige fraîche est attendue dès la semaine prochaine sur les Alpes, portée par des courants d’ouest humides. Le Valais sera parmi les régions les plus touchées, selon Météo Suisse.

Avis aux skieurs: la neige fraîche arrive dès lundi en montagne!

Luisa Gambaro Journaliste

De la neige fraîche devrait tomber dès la semaine prochaine! Ces précipitations seront causées par des courants d'ouest qui souffleront un air maritime humide sur les Alpes, d'après Météo Suisse.

«Plusieurs zones de basse pression avec leurs systèmes frontaux provoqueront ainsi des précipitations en quantités parfois abondantes», précise l'Office. La limite des chutes de neige se situera entre 1200 et 1500 mètres, voire 1800 mètres dans certaines régions, et devrait baisser progressivement à partir de mercredi. Les régions alpines occidentales, notamment le Valais, seront parmi les plus enneigées.

Et cerise sur le gâteau: le beau temps pourrait être au rendez-vous sur les pistes! En effet, la Suisse connaît «un apport accru d'humidité en provenance de l'ouest avec des masses d'air plus douces», explique Météo Suisse. Et plus ces masses d'air seront chaudes, plus elle peut stockeront de vapeur d'eau. Les températures de la semaine prochaine seront donc plus douces que la normale, mais dès la mi-février, les prévisions deviennent incertaines et les températures pourraient bien revenir, même à basse altitude.



