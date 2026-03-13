Retour fracassant de l’hiver ce week-end

Les apparences sont trompeuses. Il fait beau et les températures sont clémentes, ce vendredi matin. Mais les choses vont radicalement changer. Une perturbation active va toucher la Suisse ce week-end, avec une baisse drastique des températures.

«Entre vendredi soir et samedi, un couloir dépressionnaire va s’étendre sur la France», explique MétéoSuisse. Ce dernier provoquera la formation d’une nouvelle dépression sur la Méditerranée qui va freiner la progression du front froid aux abords de la Suisse.

En Suisse romande, les températures devraient chuter d’une dizaine de degrés en quelques heures et de fortes précipitations sont attendues. D’abord vers 1500m, la limite de la neige va progressivement s’abaisser jusque vers 600 mètres samedi par isothermie (refroidissement de la masse d’air lors de précipitations intenses et en l'absence de vent). D’ici à samedi soir, jusqu’à 30 cm de neige pourraient tomber au-dessus de 1200m, selon l’agence.

Ce type de refroidissement à la fin de l’hiver n’a rien d'exceptionnel, rappelle MétéoSuisse. Il permettra simplement de ramener les températures à des valeurs plus proches des normes de saison. Hasard du calendrier, la même configuration s'était produite il y a un an jour pour jour.



