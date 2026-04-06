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Jusqu'à 25 degrés
Le mercure va grimper en Suisse romande... avant de redescendre

L'anticyclone Quirin est arrivé en Suisse ce lundi, apportant avec lui un temps chaud et sec. A Sion et à Genève, il fera près de 25 degrés mardi.
Publié: 06.04.2026 à 16:26 heures
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Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
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Le soleil va briller en Suisse en ce début de semaine.
Photo: Meteo Schweiz
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Janine Enderli

L'hiver est-il enfin dernière nous? Dès l'aurore, un faible front froid a quitté la Suisse ce lundi. Le lever du soleil a coïncidé avec le départ des nuages un peu partout dans le pays. Grâce à l'arrivée de l'anticyclone Quirin, un temps agréable s'est installé. «En plaine, il fait au maximum entre 21 et 24 degrés», indique Meteo Suisse sur son site internet. Les t-shirts sont de sortie et cela devrait encore durer quelques jours.

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«Les prochains jours seront majoritairement dégagés, a expliqué à Blick Quirin Beck de Meteo News. Et comme le soleil tape déjà bien, il apportera une chaleur supplémentaire.» En Suisse romande, le mercure pourrait atteindre les 25 degrés à Sion mardi. A Genève, il pourrait faire 24 degrés au plus chaud de la journée, contre 23 à Lausanne. Il faut en profiter car, à partir de jeudi, la situation devait à nouveau se dégrader.

Baisse des températures

D'après les premières prévisions, des perturbations sont attendues vendredi soir. «Nous serons alors sous l'influence d'une dépression d'altitude, qui apportera à nouveau des masses d'air légèrement plus fraîches. Les températures baisseront légèrement», prévient l'expert.

Cette hausse actuelle des températures n'a pas que des avantages. Elle s'accompagne d'une forte concentration de pollens. Ceux de frêne et de bouleau sont actuellement très présents dans l'air et font souffrir les personnes souffrant d'allergies.

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