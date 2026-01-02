Quelques flocons de neige vont tomber entre aujourd'hui et demain
L'année 2026 commence avec quelques chutes de neige, d'après Météo Suisse. Un front froid traversera la Suisse dans la nuit de vendredi à samedi, apportant une petite couche de neige fraîche sur le versant nord des Alpes et dans le Jura.
Quelques flocons devrait aussi tomber en Valais et dans le Chablais. Après quoi, le temps restera sec jusqu'à mi-semaine prochaine, avec un pic de froid attendu mardi.
Après le mauvais temps, retour de la neige à basse altitude
La grisaille et la pluie ont marqué le début de la dernière semaine de novembre. Et jusqu'à mercredi, le parapluie restera un compagnon indispensable. Bonne nouvelle cependant: en montagne, les précipitations tombent sous forme de neige, et d'ici mercredi soir, les stations pourront compter sur de belles quantités de fraîche pour préparer un temps de ski idéal.
Ce mardi, le nord reste humide et couvert, avec 3 à 5 degrés. Au sud, le foehn apportera un peu de soleil et 8 à 9 degrés. La limite des chutes de neige descend entre 700 et 800 mètres, indique le météorologue Michael Eichmann de MeteoNews à Blick.
Un temps parfait pour les pistes en approche
Mercredi, la pluie se fera plus discrète: seules quelques averses persisteront sur le Plateau, où les températures baisseront entre 2 et 4 degrés. Quelques flocons pourront donc s'y mêler, précise Michael Eichmann. La limite pluie-neige se situera entre 500 et 700 m. Au sud, il fera nettement plus doux, avec 11 à 12 degrés.
D'ici mercredi soir, il tombera plus d'un mètre de neige fraîche sur les Alpes du Nord. Conséquence: «Jeudi et vendredi, nous aurons un temps de ski superbe», annonce Michael Eichmann. Une zone de haute pression apportera par ailleurs beaucoup de soleil, sublimant la neige scintillante. Mais prudence: «Le danger d'avalanches sera élevé», avertit-il.
Sur le Plateau, un froid hivernal va s'installer: jeudi et vendredi, les maximales ne dépasseront pas 2 degrés. «Il pourrait même y avoir un jour de gel», note Michael Eichmann. Tandis que le Plateau restera en partie sous les stratus, la douceur reviendra en altitude: vendredi, l'isotherme zéro degré remontera juste au-dessus de 2000 mètres.
Première neige à Aoste, un demi-mètre au Grand-St-Bernard
Au col du Grand-St-Bernard, où plus de soixante centimètres de neige sont tombés depuis hier soir, l’hiver s’est installé avec force sur la frontière italo-suisse. Plus bas dans la vallée côté Italie, Aoste s’est réveillée sous sa première neige de la saison.
Les précipitations ont blanchi une bonne partie de la région alpine au-dessus de 400 à 500 mètres, annonçant la montée progressive de la limite pluie-neige et une vigilance météo toujours active.
En raison des chutes en cours, une alerte météo jaune reste active dans les vallées du Grand-Paradis et sur la crête frontalière avec la France et la Suisse. Le service météorologique régional prévoit une remontée de la limite pluie-neige à 1000–1200 mètres dans la journée, avant quelques faibles flocons portés par le vent sur les crêtes mardi, tandis que le reste de la région devrait retrouver un ciel plus lumineux.
La Confédération met en garde contre le verglas, la neige, le vent et la pluie
La Suisse a connu une chute brutale des températures dans la nuit de samedi à dimanche, passant en quelques jours de records de douceur à des valeurs hivernales extrêmes. Les minima les plus spectaculaires ont été relevés à La Brévine avec moins 26,3 degrés et au Sägistalsee avec moins 36,8 degrés. Le froid s'est étendu jusque dans les plaines, annonçant un début de semaine marqué par la neige, les précipitations et les nuages.
Avertissements de MeteoSuisse
MeteoSuisse a émis plusieurs alertes de niveau 2 (danger modéré) pour la pluie, la neige et le risque de verglas. La majorité de ces avertissements s'étendent de dimanche soir jusque tard dans la journée de lundi. Les régions concernées sont les suivantes:
Pluie:
Ensemble de la Suisse orientale
Plateau
Suisse centrale
Glarnerland
Toggenburg
Jura
Val-de-Travers
Région Murten-Kerzers
Canton de Berne
Basse-Gruyère
Vallée de Joux
Canton de Vaud
Genève
Des sols déjà saturés peuvent faire monter le niveau des cours d'eau; il est conseillé d'éviter les rives et pentes raides.
Vent:
Jura
Parties du canton de Neuchâtel
Yverdon
Sarganserland
Appenzell
Coire
Le danger porte sur les chutes de branches et la chute d'objets.
Neige:
Val d'Entremont
Vallée du Trient
Haut val de Bagnes
Martigny
Verbier
Lötschental
Obergoms
Léventine
Dans ces zones, les routes enneigées peuvent devenir glissantes.
Verglas:
Vallée de la Verzasca
Locarno
Lugano
Bellinzone
Les automobilistes sont invités à vérifier l'état des routes et à conduire avec prudence.
Des accidents impressionnants se sont produits en Suisse
Plusieurs accidents se sont produits sur les routes enneigées de Suisse depuis ce jeudi. A Berne, la police cantonale a indiqué dans un communiqué que deux voitures sont entrées en collision frontale vendredi matin, à Bowil. Les deux conducteurs ont été blessés et transportés à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.
Le canton de Saint-Gall a aussi vu son lot d'accidents. Jeudi, peu avant minuit, un homme de 38 ans conduisait son semi-remorque, entre Gossau et Winkeln. Il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et a dévié vers la droite. Il a alors percuté une glissière de sécurité et le camion s'est immobilisé contre un mur. Le conducteur est indemne.
A Degersheim, un homme de 62 ans circulait en direction de Flawil, lorsqu'il a perdu la maîtrise de sa voiture. Il a quitté la route par la droite, avant de percuter un poteau indicateur. Dans sa glissade, la voiture s'est retrouvée dans une prairie et a fini dans une berge d'un ruisseau. Etant inapte à conduire, l'homme a été contraint de se soumettre à des analyses de sang et d'urine, et de remettre son permis de conduire. Les pompiers ont dû intervenir pour récupérer le véhicule.
La neige va continuer de tomber ce vendredi en Suisse
Des chutes de neige sont attendues vendredi, notamment le long des Alpes, et la couche devrait se maintenir, indique MeteoNews. Les températures frôlent le zéro degré en plaine et la bise accentue encore la sensation de froid. A Genève et Lausanne, il ne fera pas plus de 3 degrés.
L’Office fédéral de météorologie met en garde contre un risque de verglas et de congères sur les routes, surtout au nord du pays. Dans les régions alpines, la prudence est de mise en raison des routes enneigées.
Dans tous les cas, les jours à venir seront très froids, indiquent les services météorologiques. Dans le nord, le thermomètre ne dépassera guère 0 degré de vendredi à dimanche. Les températures devraient même rester légèrement en dessous du point de congélation par endroits, ce que l'on appelle des journées glaciales. Les pneus d'hiver sont absolument obligatoires, a rappelé Meteonews.
Chaos sur l'A12, la faute à la neige
La neige est là, en plaine, et elle fait des siennes. L'autoroute A12 entre Lausanne et Fribourg a dû être fermée dans les deux sens ce jeudi 20 octobre durant la matinée entre les échangeurs de La Veyre (VD) et de Châtel-St-Denis (FR).
La faute à un «effet lac»... et au «toboggan», ce secteur connu pour sa pente sur l'A12, et donc rendu glissant par les intempéries. Selon le site du TCS, le tronçon a pu être rouvert en début d'après-midi. Il reste néanmoins interdit aux poids lourds. Une déviation via l'A9/A1 a été mise en place.
Certaines stations de ski sont désormais toutes blanches
Un rapide coup d'œil aux webcams des stations de ski suisses permet de se réjouir. La neige fraîche devrait bientôt être idéale pour le carving et le snowboard. Sillerenbühl (près d'Adelboden) est désormais recouvert d'un épais manteau neigeux, contrairement à hier. La station se situe à près de 2000m d'altitude.
Le Marbachegg (1460m d'altitude) est également recouvert d'un épais manteau neigeux. Selon la plateforme Bergfex, il est tombé dix centimètres de neige fraîche. La situation est similaire à Sörenberg, près de Lucerne.
La limite des neiges descendra aux alentours de 700m lundi. Il pourrait neiger dès la soirée en plaine.
La neige fait son arrivée dans certaines régions de Suisse
De la neige fraîche est tombée lundi dans certaines régions des contreforts alpins. Notre reporter Blick, Sandro Zulian, était à Appenzell et a immortalisé ce paysage hivernal féerique.
Pour l'instant, il n'y a pas encore de quoi faire un bonhomme de neige. Mais la Confédération met en garde contre un risque de neige de niveau 2 (risque modéré) en Suisse centrale et orientale jusqu'à mardi matin.
Semaine contrastée en Suisse romande: pluie, froid et premiers flocons
La Suisse romande s’apprête à vivre une semaine contrastée, rythmée par de fortes pluies, une chute brutale des températures et un premier souffle d’hiver en plaine, nous apprend MétéoSuisse sur son blog.
Ce dimanche, un flux de sud-ouest instable arrose copieusement la région, avec des averses parfois intenses. Mais lundi, un changement brutal d’ambiance est attendu: de l'air polaire froid et humide devrait affluer, la faute au courant qui pivotera du sud-ouest au nord-ouest, détaille MétéoSuisse. La limite pluie-neige chutera alors de 2000 à environ 800 mètres, donnant un net parfum d’hiver sur l’arc jurassien et les Préalpes.
Une courte respiration et puis… la neige?
Les journées de mardi et – en partie – de mercredi offriront un peu de répit, même si l’atmosphère restera fraîche et les éclaircies timides. Jeudi et vendredi, une nouvelle perturbation devrait atteindre la Suisse romande et pourrait abaisser la limite des chutes de neige sous les 500 mètres, voire brièvement jusqu’en plaine. Le potentiel d'enneigement est bien réel, mais il reste trop tôt pour en évaluer la portée, estime MétéoSuisse.