Record de chaleur à Genève avec 36 degrés

Le point sur la vague de chaleur en Europe

Fermeture d'écoles et record de température attendu au Royaume-Uni

Des écoles anglaises vont fermer leurs portes plus tôt mardi et d'autres resteront closes jusqu'à jeudi soir pour protéger les enfants, alors que le Royaume-Uni se prépare à une chaleur sans précédent, avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 40°C dans une partie du sud du Royaume-Uni, dont les deux plus grandes villes du pays, Londres et Birmingham.

La quasi-totalité de l'Espagne en alerte chaleur

La quasi-totalité de l'Espagne a été placée en alerte chaleur mardi et quelques zones de l'Andalousie (sud), du Pays Basque et de Cantabrie dans le nord en alerte rouge signalant un «danger exceptionnel», selon les prévisions de l'Agence météorologique espagnole (Aemet) qui prévoit jusqu'à 40°C à l'ombre au Pays Basque.

Alerte rouge dans 15 villes d'Italie

Le ministère italien de la Santé a décrété mardi une alerte canicule rouge dans 15 villes, dont Rome et Milan, et a indiqué que ce nombre passerait à 16 mercredi. En cas d'alerte rouge – niveau le plus élevé – le ministère recommande de manger léger, de rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée et de s'asperger d'eau fraîche.

40 morts par noyade en France depuis jeudi dernier

La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué «40 morts» par noyade depuis le 18 juin, «essentiellement des jeunes», a annoncé mardi le Premier ministre Sébastien Lecornu. La nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947.

Une centrale nucléaire à l'arrêt en France

La centrale nucléaire française de Golfech (sud-ouest) a été mise à l'arrêt lundi soir, l'exploitant EDF anticipant mardi une montée à 28°C de la température des eaux de la Garonne, utilisées pour refroidir les réacteurs. L'activité des centrales est encadrée par des seuils d'échauffement de ces cours d'eau à ne pas dépasser, pour protéger la faune et la flore.

Le chef de l'ONU presse le monde d'agir

Le monde doit agir avec «beaucoup plus d'urgence» pour limiter le réchauffement du climat, a dit mardi le chef de l'ONU Antonio Guterres, visant tout particulièrement les patrons des grands entreprises d'intelligence artificielle. «Nous ne pouvons pas miser davantage sur un système fondé sur les combustibles fossiles qui alimente à la fois la crise climatique et la crise énergétique».

Source: AFP