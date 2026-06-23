Record de chaleur à Genève avec 36 degrés
La vague de chaleur s'est poursuivie mardi en Suisse. A Genève, le record de température pour un 23 juin a été battu avec 36 degrés. Selon Météosuisse, la série de journées tropicales s'annonce inhabituellement longue.
Les températures record risquent de se succéder de jour en jour: mardi à 16h40, la station de Genève/Cointrin a mesuré 36,0 degrés. C'est le plus haut niveau enregistré pour un 23 juin, le précédent record affichant 35,6 degrés en 2003, a indiqué Météosuisse.
A Payerne, le mercure est aussi monté jusqu'à 36 dans l'après-midi, Sion, Pully, Vevey, étant sous la barre, mais à quelques dixièmes près. Ailleurs en Suisse, le thermomètre a légèrement moins chauffé, affichant toutefois des températures supérieures à 30, comme 33,5 à Zurich/Kloten, 34,4 à Coire ou 33,3 à Lucerne.
Levée de l'obligation d'aller à l'école les après-midis à Neuchâtel
Les autorités neuchâteloises prennent des mesures face à la canicule. enfants. Les cortèges costumés de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux, vendredi et samedi à 17h, sont annulés afin d’éviter les risques de déshydratation et de coups de chaleur, indique la Ville de Neuchâtel dans un communiqué.
Le comité scolaire a également relevé le niveau de vigilance au degré 4, le plus élevé, ce qui entraîne la levée de l’obligation d’aller à l’école l’après-midi pour tous les cycles. Cette mesure interviendra dès jeudi midi et jusqu’à nouvel ordre. Les parents seront avertis 24 heures à l’avance. Les horaires et programmes prévus sont toutefois maintenus et les enfants qui ne fréquenteraient pas l’école l’après-midi sont sous la responsabilité des parents.
Il n'a jamais fait aussi chaud en France
La journée de mardi a été «la plus chaude jamais enregistrée en France» depuis le début des mesures en 1947 et de nombreux records absolus de température ont été battus dans l'Ouest du pays, a indiqué Météo-France.
L'indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes dans 30 stations de référence, a atteint 29,8°C, selon des données provisoires établies mardi à 17h par l'établissement public. C'est plus que les précédents records du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003 (29,4°C).
Source: AFP
Le point sur la vague de chaleur en Europe
- Fermeture d'écoles et record de température attendu au Royaume-Uni
Des écoles anglaises vont fermer leurs portes plus tôt mardi et d'autres resteront closes jusqu'à jeudi soir pour protéger les enfants, alors que le Royaume-Uni se prépare à une chaleur sans précédent, avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 40°C dans une partie du sud du Royaume-Uni, dont les deux plus grandes villes du pays, Londres et Birmingham.
- La quasi-totalité de l'Espagne en alerte chaleur
La quasi-totalité de l'Espagne a été placée en alerte chaleur mardi et quelques zones de l'Andalousie (sud), du Pays Basque et de Cantabrie dans le nord en alerte rouge signalant un «danger exceptionnel», selon les prévisions de l'Agence météorologique espagnole (Aemet) qui prévoit jusqu'à 40°C à l'ombre au Pays Basque.
- Alerte rouge dans 15 villes d'Italie
Le ministère italien de la Santé a décrété mardi une alerte canicule rouge dans 15 villes, dont Rome et Milan, et a indiqué que ce nombre passerait à 16 mercredi. En cas d'alerte rouge – niveau le plus élevé – le ministère recommande de manger léger, de rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée et de s'asperger d'eau fraîche.
- 40 morts par noyade en France depuis jeudi dernier
La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué «40 morts» par noyade depuis le 18 juin, «essentiellement des jeunes», a annoncé mardi le Premier ministre Sébastien Lecornu. La nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947.
- Une centrale nucléaire à l'arrêt en France
La centrale nucléaire française de Golfech (sud-ouest) a été mise à l'arrêt lundi soir, l'exploitant EDF anticipant mardi une montée à 28°C de la température des eaux de la Garonne, utilisées pour refroidir les réacteurs. L'activité des centrales est encadrée par des seuils d'échauffement de ces cours d'eau à ne pas dépasser, pour protéger la faune et la flore.
- Le chef de l'ONU presse le monde d'agir
Le monde doit agir avec «beaucoup plus d'urgence» pour limiter le réchauffement du climat, a dit mardi le chef de l'ONU Antonio Guterres, visant tout particulièrement les patrons des grands entreprises d'intelligence artificielle. «Nous ne pouvons pas miser davantage sur un système fondé sur les combustibles fossiles qui alimente à la fois la crise climatique et la crise énergétique».
Source: AFP
Des communes imposent des interdictions d'arrosage
Alors que la canicule continue de sévir en Suisse, l'eau commence à se raréfier dans de nombreuses localités. Certaines communes appellent désormais à économiser l'eau, d'autres ont déjà imposé des interdictions d'arrosage. Ainsi, des communes comme Sissach (BL) ou Pfungen (ZH) recommandent d'utiliser l'eau potable avec le plus grand parcimonie possible afin d'éviter un éventuel rationnement. Il convient ainsi de renoncer à l'arrosage des pelouses, au lavage de la voiture et au remplissage des piscines privées.
Dans la commune argovienne de Dottikon, les mesures sont plus strictes: à partir de vendredi, les plantes, les fruits et les légumes ne pourront plus être arrosés qu'avec parcimonie à l'aide d'un arrosoir. Dans la commune de Fahrwangen (AG), les interdictions ont été encore davantage étendues. Les espaces verts ainsi que les arbres, arbustes et plantes ne doivent plus être arrosés. Tous les systèmes d’arrosage (y compris les arroseurs de pelouse, les asperseurs, etc.) doivent être mis hors service. Les piscines, pataugeoires, jacuzzis et étangs ne doivent plus être remplis. Le nettoyage à l’eau des véhicules, des parvis, des façades, des toits, des terrasses et autres surfaces similaires n’est également plus autorisé. Toute personne ne respectant pas ces restrictions s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 2000 fr.
La centrale nucléaire de Beznau doit réduire sa production de moitié pendant deux jours en raison de la chaleur
La canicule actuelle ne touche pas seulement les humains et les animaux, elle perturbe également l'approvisionnement en énergie. La centrale nucléaire de Beznau, dans le canton d'Argovie, a informé la Bourse européenne de l'électricité (EEX) que la puissance des deux réacteurs de la centrale devait être réduite de moitié à partir de mardi 13h, et ce pendant au moins deux jours, en raison de la vague de chaleur.
Florian Kasser, expert en questions nucléaires chez Greenpeace Suisse, commente dans un communiqué de presse: «Les centrales nucléaires réduisent leur puissance en cas de forte chaleur afin de protéger les poissons et la biodiversité. Les poissons, en particulier, sont déjà stressés par les températures élevées. Si la canicule persiste, Beznau devra être complètement arrêtée.»
Le niveau de danger canicule relevé à 4 dans l'est de la Suisse
Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans plusieurs régions de Suisse orientale mardi. Lundi, l'Arc lémanique jusqu'à Orbe, le Valais central et la région des Trois-Lacs avaient déjà viré au rouge, selon la carte des dangers naturels de MétéoSuisse.
Le degré 4 correspond à un «fort danger», selon MétéoSuisse. Concrètement, il s'agit d'une vague de chaleur où les températures dépassent les 27 degrés pendant au moins trois jours consécutifs, sans rafraichissement significatif la nuit. Durant cette période, il existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique.
A 11h50 mardi, il faisait déjà 32,7 degrés à Beznau (AG), la valeur la plus élevée en Suisse mesurée à cet instant. En Suisse romande, Evionnaz (VS) et Delémont (JU) arrivaient en tête avec 31,4 degrés, suivi de Bière (VD) avec 31,2.
Source: ATS
Sébastien Lecornu annonce 40 morts par noyade depuis le 18 juin
La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué «40 morts» par noyade depuis le 18 juin, «essentiellement des jeunes», a annoncé mardi Sébastien Lecornu.
Le Premier ministre qui préside une nouvelle cellule interministérielle de crise, à laquelle ont été conviés 18 ministres, a déploré «un triste fléau» concernant les noyades.
Source: AFP
L'alerte canicule prolongée jusqu'au lundi 29 juin, le record de 2003 vacille
MétéoSuisse prolonge l'alerte canicule jusqu’au lundi 29 juin à 20h. Une chaleur accablante, alimentée par un puissant anticyclone sur l’Europe centrale et méridionale, s’est installée durablement sur le pays. Depuis jeudi, un niveau d’alerte 3 est en vigueur pour les régions de plaine, tandis qu’un niveau 4 s’applique au nord-ouest. Plusieurs zones de Suisse romande sont également passées en niveau 4 depuis lundi 22 juin. Cette situation exceptionnelle pourrait faire tomber le record de la canicule de 2003, qui avait duré 12 jours.
Les températures atteindront 34 à 37°C au nord des Alpes jusqu’à samedi, et jusqu’à dimanche dans le Sud. Les nuits resteront étouffantes, avec des minima oscillant entre 16 et 22°C, et encore plus élevées dans les zones urbaines à cause de l’effet d’îlot de chaleur. Si les orages restent rares en plaine, des averses sporadiques pourraient rafraîchir les montagnes. Dès mardi, l’arrivée de la bise fera chuter l’humidité à 20-30% au nord des Alpes, renforçant l’assèchement. MétéoSuisse prévoit une possible aggravation de l’alerte en Suisse alémanique à partir de jeudi.
La nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France
La nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947, a annoncé mardi Météo-France.
L'indicateur thermique national (ITN) des températures minimales, moyenne sur 30 stations de référence, est de 21,6°C, selon des valeurs provisoires relevées ce mardi matin par le prévisionniste national. Le précédent record était de 21,4°C et remontait au 25 juillet 2019.
Source: AFP
Le chef de l'ONU presse d'agir avec «beaucoup plus d'urgence» contre le réchauffement
Le monde doit agir avec «beaucoup plus d'urgence» pour limiter le réchauffement du climat, a dit mardi le chef de l'ONU Antonio Guterres, pointant les énergies fossiles comme étant à l'«origine destructrice» des crises énergétique et climatique.
«Nous ne pouvons pas miser davantage sur un système fondé sur les combustibles fossiles qui alimente à la fois la crise climatique et la crise énergétique», a affirmé le dirigeant dans un discours prononcé à l'occasion d'une conférence à Londres consacrée au climat.
Source: AFP
Les derniers développements sur la canicule en Europe
France: Record national en juin (29,2°C en moyenne) et 90% de la population confinée ou alertée. Une centrale nucléaire a été stoppée par sécurité écologique et une vingtaine de noyades mortelles ont eu lieu ce week-end.
- Espagne: Des pics à 44°C sont attendus. Le Pays basque (pourtant frais d'ordinaire) est en alerte rouge à plus de 40°C.
- Italie: Alerte rouge maximale décrétée dans 16 grandes villes, dont Rome et Milan, avec consignes de confinement en journée.
- Royaume-Uni: Alerte canicule maximale pour le Centre et le Sud, où le thermomètre pourrait atteindre un niveau historique de 40°C à l'ombre.
- Allemagne: La chaleur a poussé les habitants vers les points d'eau, entraînant au moins cinq noyades mortelles ce week-end.
- Belgique: Le pays s'attend à battre ses records absolus de température. Le réseau ferré a été préventivement réduit pour éviter les pannes.
- Portugal: Le centre et le nord du pays sont en alerte orange et frôlent également leurs records historiques.
Source: AFP
Mise à l'arrêt d'une centrale nucléaire en France à cause de la canicule
Une centrale nucléaire en France a été mise à l'arrêt lundi soir en raison de «contraintes environnementales» liées à la canicule, a annoncé une porte-parole de la centrale. La centrale de Golfech (sud-ouest) compte deux réacteurs à eau pressurisée de 1,3 GW et utilise les eaux du fleuve Garonne pour refroidir ses réacteurs.
L'un a été arrêté à 23H45 lundi par anticipation d'une montée de la température des eaux de la Garonne mardi à 28°C. Le premier réacteur étant inactif pour maintenance depuis mai, la centrale est de facto à l'arrêt.
Un arrêté de 2006 prévoit que la température du fleuve ne doit pas dépasser les 28°C après les rejets de la centrale, pour protéger la faune et la flore. Les 57 réacteurs nucléaires français doivent être refroidis en permanence, d'où leur implantation près de la mer ou d'un cours d'eau.
Source: AFP