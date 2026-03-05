Des poussières du Sahara vont envahir la Suisse

Une dépression sur le Maroc, un anticyclone sur l’Europe de l’Est: les conditions météorologiques sont clémentes sur la Suisse en ce moment. Mais les courants d'altitude engendrent également une remontée de poussières du Sahara sur l’Europe, et donc la Suisse.

Dès ce jeudi, les concentrations de ces poussières augmenteront progressivement durant la journée, prévient MeteoNews. Le pic devrait être atteint vendredi, avant que les concentrations ne diminuent durant le week-end.

Cette situation devrait rendre l’atmosphère brumeuse. «La poussière du Sahara favorise la formation de nuages élevés et, dans une moindre mesure, de nuages de moyenne altitude», écrit l’agence.

La présence de ces particules dans l’air est régulièrement détectée en Suisse. L'analyse des données recueillies au Jungfraujoch ces 25 dernières années montre que les mois de février, mars, octobre et novembre sont les plus impactés, précise MeteoNews.