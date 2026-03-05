Des poussières du Sahara vont envahir la Suisse
Une dépression sur le Maroc, un anticyclone sur l’Europe de l’Est: les conditions météorologiques sont clémentes sur la Suisse en ce moment. Mais les courants d'altitude engendrent également une remontée de poussières du Sahara sur l’Europe, et donc la Suisse.
Dès ce jeudi, les concentrations de ces poussières augmenteront progressivement durant la journée, prévient MeteoNews. Le pic devrait être atteint vendredi, avant que les concentrations ne diminuent durant le week-end.
Cette situation devrait rendre l’atmosphère brumeuse. «La poussière du Sahara favorise la formation de nuages élevés et, dans une moindre mesure, de nuages de moyenne altitude», écrit l’agence.
La présence de ces particules dans l’air est régulièrement détectée en Suisse. L'analyse des données recueillies au Jungfraujoch ces 25 dernières années montre que les mois de février, mars, octobre et novembre sont les plus impactés, précise MeteoNews.
Le pire semble passé, mais le danger d'avalanche reste élevé
Jusqu’à un mètre de neige fraîche est tombé mardi dans les montagnes suisses. L’hiver remet une couche, mais de manière contrastée selon les régions. Après la vague de froid, une perturbation plus douce approche par l’ouest. La limite des chutes de neige y remonte rapidement, alors que l’est du pays continue de voir des flocons tomber jusqu’en plaine. Les températures oscillent entre 2 et 7 degrés. Le sud, lui, profite d’un temps sec et ensoleillé.
En montagne, le danger d’avalanche reste élevé. Les autorités appellent à la prudence, en particulier en dehors des pistes sécurisées.
Avant la hausse des températures attendue à l’ouest, la Confédération met en garde contre des chaussées glissantes. L’alerte concerne l’ensemble du Plateau ainsi qu’une partie des Préalpes. Elle est en vigueur depuis mardi soir et doit durer au moins jusqu’à 8 heures.
L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) a par ailleurs actualisé son bulletin. Dans de nombreuses régions, le degré de danger 4 sur 5, soit un risque fort, demeure en vigueur.
Spectaculaire avalanche de poudreuse à Grindelwald (BE)
Une gigantesque avalanche de poudreuse s’est déclenchée à Grindelwald (BE). La coulée a dévalé la pente dans un impressionnant nuage blanc. Un lecteur de Blick a pu filmer la scène et capturer le moment exact où la masse de neige s’est mise en mouvement.
Quelques heures plus tôt, à la mi-journée, une avalanche similaire avait déjà paralysé la ligne ferroviaire en direction de Zermatt (VS). Le trafic avait dû être interrompu.
Selon le lecteur témoin de la scène à Grindelwald, aucune personne ne se trouvait en danger au moment de l’avalanche. La commune est actuellement placée en degré de danger 4 sur 5, soit un danger fort.
Un bloc de pierre s’écrase sur la route de Ravoire
Un immense bloc de pierre de 3 m3 a fini sa course sur la route en direction de Ravoir (VS), comme le rapporte «Le Nouvelliste». Le rocher s'est décroché de la paroi et a dévalé 15 mètres avant de s'écraser sur la chaussée. Aucun blessé n'est à signaler.
Dans les colonnes du quotidien valaisan, le chef du service de la mobilité précise cependant qu'un deuxième bloc menace de tomber. Des travaux auront lieu ce mardi.
Niveau de risque d'avalanche maximal dans certaines parties du Valais
L'Institut de recherches sur la neige et les avalanches (SLF) a actualisé le niveau de risque d'avalanche pour la Suisse. Dans une partie du canton du Valais, le niveau de risque est désormais de 5 sur 5, soit le risque d'avalanche maximal.
Parmi les zones présentant le niveau de danger le plus élevé figure le village de La Fouly, dans le canton du Valais, qui a dû être évacué lundi en raison des conditions météorologiques.
Le niveau de danger maximal s'applique également à la région de Goppenstein, toujours dans le canton du Valais, où un train a déraillé lundi à la suite d'une avalanche . Selon l'Institut fédéral suisse de recherches sur la neige et les avalanches (SLF), le niveau de danger 5 n'est déclenché que dans 0,1 % des cas.
Le niveau 5 de risque d'avalanche représente une situation exceptionnelle. De nombreuses avalanches spontanées de très grande ampleur sont à prévoir dans ces conditions. La Confédération recommande fortement de s'abstenir de pratiquer des sports de neige hors-piste.
De nouvelles chutes de neige attendues mardi en Suisse romande
De l'humidité en abondance et de l'air de plus en plus froid pénètrent en Suisse, et la limite des neiges descend jusqu'à 500 à 700 mètres.
Le temps se calme brièvement mercredi soir, avant qu'un système de basse pression au-dessus de la Bretagne n'apporte de nouvelles précipitations en Suisse à partir de mercredi.
La vallée de Saas coupée du reste du monde
Depuis lundi, 20 heures, la vallée de Saas, en Valais, est totalement isolée. L'information émane de l’office du tourisme Saastal Tourismus, qui a communiqué dans la soirée.
Dans le détail, la route cantonale entre Saas-Balen et Stalden est fermée jusqu’à nouvel avis. Conséquence directe: tous les villages situés en amont de Saas-Balen sont concernés par cette coupure.
Cela signifie aussi que la station de Saas-Fee n’est actuellement plus accessible par la route. Un nouveau point de situation doit être publié mardi à 12 heures.
Prudence sur ces axes routiers
Un coup d’œil à la carte des perturbations du TCS montre où les chutes de neige compliquent actuellement la circulation. Voici les axes concernés:
H21 (VS) – Direction Grand-Saint-Bernard: route fermée entre Orsières et Bourg-Saint-Bernard.
Col du Nufenen – Fermé dans les deux sens entre All’Acqua et Ronco.
St-Romain – Anzère (VS) – Route cantonale: chaînes obligatoires, danger signalé dans les deux directions.
Davos – Tiefencastel (GR) – Chaussée enneigée dans les deux sens.
Spissermühle – Samnaun (GR) – Chaussée enneigée dans les deux sens.
Disentis/Mustér – Biasca (TI) – Chaussée enneigée dans les deux sens.
Brigue – Bellwald (VS) – Chaussée enneigée dans les deux sens, chaînes obligatoires.
Disentis/Mustér – Andermatt (UR) – Entre Disentis/Mustér et le col de l’Oberalp: chaussée enneigée dans les deux sens.
Reichenau – Ilanz (GR) – Chaussée enneigée dans les deux sens.
Les Crosets – Val d’Illiez (VS) – Entre Les Crosets et l’embranchement de Champoussin: danger en raison des chutes de neige, chaînes obligatoires.
Loèche-les-Bains – Loèche (VS) – Chaînes obligatoires dans les deux sens.
Susch – Davos (GR) – Chaussée enneigée.
Sembrancher – Verbier (VS) – Conditions hivernales difficiles.
Sierre – Crans-Montana (VS) – Route principale enneigée.
Berneck – Flumserberg (SG) – Perturbations, chaînes obligatoires.
Schwytz – Rapperswil (SG) – Un poids lourd est en travers de la chaussée enneigée.
La prudence reste de mise sur de nombreux axes alpins.
Danger extrême à Orsières (VS), plusieurs hameaux évacués
En raison des intempéries et des forts vents qui sévissent actuellement dans les Alpes valaisannes, la commune d'Orsières (VS) a ordonné lundi l'évacuation de ses bâtiments situés en zones bleues et rouge de danger avalanches sur le Plateau l'A Neuveaz et de la Fouly. Le hameau du Clou/Les Grandes et le village de Ferret sont également concernés, précise la commune dans un communiqué.
Evacuation préventive
Les personnes concernées, soit une cinquantaine d'habitants, ont déjà été «pré-informées» dimanche, avant que l'ordre officiel ne soit communiqué, précise à Keystone-ATS le président de la commune d'Orsières Joachim Rausis. «Nous avons pu atteindre tout le monde et nous avons pu reloger ceux qui doivent l'être» poursuit-il.
Cette évacuation est avant tout «préventive», rassure encore Joachim Rausis. «C'est exactement ce que l'on a vécu en 2018 et 2021.» «Très peu de bâtiments sont situés en zone rouge et donc exposés aux risques d'avalanche», explique-t-il. Et d'ajouter que la situation est suivie en continu. Une décision sera prise mercredi matin concernant la levée ou le maintien de l'ordre d'évacuation.
Des avalanches spontanées menacent
La situation avalancheuse en Suisse devrait rester critique jusqu'à mercredi. Selon les informations communiquées lundi par l'Institut pour l'étude de la neige (SLF), les avalanches spontanées et de grande taille pourraient se produire au Nord des Alpes et en Valais. En dehors des pistes sécurisées, les conditions d'enneigement sont dangereuses. Certaines voies de circulation exposées sont également menacées.
La neige fraîche et la tempête ont entraîné la formation de nombreuses congères. Dans ces conditions, les coulées peuvent être facilement déclenchées voire se produire spontanément, indique le bulletin. Si des couches de neige plus profondes sont emportées, les avalanches peuvent atteindre une taille considérable.
D'importantes avalanches sont attendues principalement sur la crête nord des Alpes et en Valais. Lundi matin, une avalanche s'est déjà produite près de Goppenstein (VS), entraînant une interruption du trafic ferroviaire sur la ligne entre Brigue (VS) et Frutigen (BE). Des avalanches de taille moyenne à importante pourraient également se produire dans les Grisons et au Tessin.
Source: ATS