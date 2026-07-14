Ce mardi, la Suisse romande suffoque. Mais MétéoSuisse prévoit l’arrivée d’orages localisés dans l’après-midi, notamment en Suisse romande.

Des forts orages pourraient éclater ce mardi en Suisse romande

Des forts orages pourraient éclater ce mardi en Suisse romande

Un peu de répit durant la canicule

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Vous n'en pouvez plus de la chaleur? Vous pourrez peut-être bénéficier d'un peu de répit ce mardi. S'il continuera de faire chaud en Suisse romande et le Valais avec des températures élevées, oscillant entre 28 et 36 degrés, des orages pourraient éclater cet après-midi, annonce MétéoSuisse.

Au fil de la journée, des cumulus devraient se développer avant de provoquer des averses et des orages localisés dans l'après-midi. MétéoSuisse n'exclut pas des épisodes «forts», accompagnés de fortes rafales. Le risque devrait toutefois devenir «très faible» durant la soirée et la nuit.

La tendance orageuse devrait se poursuivre le reste de la semaine, qui restera largement ensoleillée. Une baisse des températures devrait survenir samedi, pour un week-end moins suffocant.