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Un peu de répit durant la canicule
Des forts orages pourraient éclater ce mardi en Suisse romande

Ce mardi, la Suisse romande suffoque. Mais MétéoSuisse prévoit l’arrivée d’orages localisés dans l’après-midi, notamment en Suisse romande.
Publié: il y a 53 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
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Les températures dépassent les 30 degrés.
Photo: Meteo Suisse
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Vous n'en pouvez plus de la chaleur? Vous pourrez peut-être bénéficier d'un peu de répit ce mardi. S'il continuera de faire chaud en Suisse romande et le Valais avec des températures élevées, oscillant entre 28 et 36 degrés, des orages pourraient éclater cet après-midi, annonce MétéoSuisse.

Au fil de la journée, des cumulus devraient se développer avant de provoquer des averses et des orages localisés dans l'après-midi. MétéoSuisse n'exclut pas des épisodes «forts», accompagnés de fortes rafales. Le risque devrait toutefois devenir «très faible» durant la soirée et la nuit.

La tendance orageuse devrait se poursuivre le reste de la semaine, qui restera largement ensoleillée. Une baisse des températures devrait survenir samedi, pour un week-end moins suffocant. 

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