De nouvelles chutes de neige attendues mardi en Romandie
Selon SRF Meteo, 30 à 70 centimètres de neige supplémentaires tomberont sur les versants nord des Alpes et dans le Valais d'ici mardi soir. Il faudra s'attendre à une couche de 5 à 20 cm de neige fraîche au-dessus de 1000m et jusqu'à 30 cm au-dessus
de 1500m d'ici mercredi matin.
De l'humidité en abondance et de l'air de plus en plus froid pénètrent en Suisse, et la limite des neiges descend jusqu'à 500 à 700 mètres.
Le temps se calme brièvement mercredi soir, avant qu'un système de basse pression au-dessus de la Bretagne n'apporte de nouvelles précipitations en Suisse à partir de mercredi.
Source: AFP
Niveau de risque d'avalanche maximal dans certaines parties du Valais
L'Institut de recherches sur la neige et les avalanches (SLF) a actualisé le niveau de risque d'avalanche pour la Suisse. Dans une partie du canton du Valais, le niveau de risque est désormais de 5 sur 5, soit le risque d'avalanche maximal.
Parmi les zones présentant le niveau de danger le plus élevé figure le village de La Fouly, dans le canton du Valais, qui a dû être évacué lundi en raison des conditions météorologiques.
Le niveau de danger maximal s'applique également à la région de Goppenstein, toujours dans le canton du Valais, où un train a déraillé lundi à la suite d'une avalanche . Selon l'Institut fédéral suisse de recherches sur la neige et les avalanches (SLF), le niveau de danger 5 n'est déclenché que dans 0,1 % des cas.
La vallée de Saas coupée du reste du monde
Depuis lundi, 20 heures, la vallée de Saas, en Valais, est totalement isolée. L'information émane de l’office du tourisme Saastal Tourismus, qui a communiqué dans la soirée.
Dans le détail, la route cantonale entre Saas-Balen et Stalden est fermée jusqu’à nouvel avis. Conséquence directe: tous les villages situés en amont de Saas-Balen sont concernés par cette coupure.
Cela signifie aussi que la station de Saas-Fee n’est actuellement plus accessible par la route. Un nouveau point de situation doit être publié mardi à 12 heures.
Prudence sur ces axes routiers
Un coup d’œil à la carte des perturbations du TCS montre où les chutes de neige compliquent actuellement la circulation. Voici les axes concernés:
H21 (VS) – Direction Grand-Saint-Bernard: route fermée entre Orsières et Bourg-Saint-Bernard.
Col du Nufenen – Fermé dans les deux sens entre All’Acqua et Ronco.
St-Romain – Anzère (VS) – Route cantonale: chaînes obligatoires, danger signalé dans les deux directions.
Davos – Tiefencastel (GR) – Chaussée enneigée dans les deux sens.
Spissermühle – Samnaun (GR) – Chaussée enneigée dans les deux sens.
Disentis/Mustér – Biasca (TI) – Chaussée enneigée dans les deux sens.
Brigue – Bellwald (VS) – Chaussée enneigée dans les deux sens, chaînes obligatoires.
Disentis/Mustér – Andermatt (UR) – Entre Disentis/Mustér et le col de l’Oberalp: chaussée enneigée dans les deux sens.
Reichenau – Ilanz (GR) – Chaussée enneigée dans les deux sens.
Les Crosets – Val d’Illiez (VS) – Entre Les Crosets et l’embranchement de Champoussin: danger en raison des chutes de neige, chaînes obligatoires.
Loèche-les-Bains – Loèche (VS) – Chaînes obligatoires dans les deux sens.
Susch – Davos (GR) – Chaussée enneigée.
Sembrancher – Verbier (VS) – Conditions hivernales difficiles.
Sierre – Crans-Montana (VS) – Route principale enneigée.
Berneck – Flumserberg (SG) – Perturbations, chaînes obligatoires.
Schwytz – Rapperswil (SG) – Un poids lourd est en travers de la chaussée enneigée.
La prudence reste de mise sur de nombreux axes alpins.
Danger extrême à Orsières (VS), plusieurs hameaux évacués
En raison des intempéries et des forts vents qui sévissent actuellement dans les Alpes valaisannes, la commune d'Orsières (VS) a ordonné lundi l'évacuation de ses bâtiments situés en zones bleues et rouge de danger avalanches sur le Plateau l'A Neuveaz et de la Fouly. Le hameau du Clou/Les Grandes et le village de Ferret sont également concernés, précise la commune dans un communiqué.
Evacuation préventive
Les personnes concernées, soit une cinquantaine d'habitants, ont déjà été «pré-informées» dimanche, avant que l'ordre officiel ne soit communiqué, précise à Keystone-ATS le président de la commune d'Orsières Joachim Rausis. «Nous avons pu atteindre tout le monde et nous avons pu reloger ceux qui doivent l'être» poursuit-il.
Cette évacuation est avant tout «préventive», rassure encore Joachim Rausis. «C'est exactement ce que l'on a vécu en 2018 et 2021.» «Très peu de bâtiments sont situés en zone rouge et donc exposés aux risques d'avalanche», explique-t-il. Et d'ajouter que la situation est suivie en continu. Une décision sera prise mercredi matin concernant la levée ou le maintien de l'ordre d'évacuation.
Des avalanches spontanées menacent
La situation avalancheuse en Suisse devrait rester critique jusqu'à mercredi. Selon les informations communiquées lundi par l'Institut pour l'étude de la neige (SLF), les avalanches spontanées et de grande taille pourraient se produire au Nord des Alpes et en Valais. En dehors des pistes sécurisées, les conditions d'enneigement sont dangereuses. Certaines voies de circulation exposées sont également menacées.
La neige fraîche et la tempête ont entraîné la formation de nombreuses congères. Dans ces conditions, les coulées peuvent être facilement déclenchées voire se produire spontanément, indique le bulletin. Si des couches de neige plus profondes sont emportées, les avalanches peuvent atteindre une taille considérable.
D'importantes avalanches sont attendues principalement sur la crête nord des Alpes et en Valais. Lundi matin, une avalanche s'est déjà produite près de Goppenstein (VS), entraînant une interruption du trafic ferroviaire sur la ligne entre Brigue (VS) et Frutigen (BE). Des avalanches de taille moyenne à importante pourraient également se produire dans les Grisons et au Tessin.
Source: ATS
Fortes chutes de neige sur la Suisse
L'hiver fait son retour: jusqu'à mardi soir, il pourrait tomber jusqu'à un mètre de neige fraîche en montagne. Ces fortes intempéries s'accompagneront de rafales de vent violentes. La Suisse centrale sera en première ligne. Une alerte de degré 3/5 a été émise pour fortes chutes de neige. Mais la Suisse romande sera également touchée.
D'ici à mardi soir, la limite des chutes de neige devrait osciller entre 600 et 1500 mètres. A cette altitude, il pourrait tomber entre 70 à 100 cm de poudreuse.
Source: ATS
Premières neiges de 2026
Après de longues semaines anticycloniques, un front froid a abordé la Suisse dans la nuit de vendredi à samedi. Il a apporté quelques précipitaitons au nord des Alpes et une fine couche de neige recouvrait la Suisse romande par endroits. Les quantités restent néanmoins modestes.
Selon MeteoNews, les derniers nuages pourraient encore apporter quelques flocons samedi matin, mais le temps devrait s'améliorer au cours de la journée. Les températures dans la majeure partie du pays oscilleront entre -5 et +3 degrés. Au sud, il fera plus doux.
Dimanche, du stratus est prévu localement, dans une atmosphère très froide. Au dessus, le soleil brillera généreusement. Ces températures glaciales devraient persister une bonne partie de la semaine prochaine.
Quelques flocons de neige vont tomber entre aujourd'hui et demain
L'année 2026 commence avec quelques chutes de neige, d'après Météo Suisse. Un front froid traversera la Suisse dans la nuit de vendredi à samedi, apportant une petite couche de neige fraîche sur le versant nord des Alpes et dans le Jura.
Quelques flocons devraient aussi tomber en Valais et dans le Chablais. Après quoi, le temps restera sec jusqu'à mi-semaine prochaine, avec un pic de froid attendu mardi.
Source: Météo Suisse
Après le mauvais temps, retour de la neige à basse altitude
La grisaille et la pluie ont marqué le début de la dernière semaine de novembre. Et jusqu'à mercredi, le parapluie restera un compagnon indispensable. Bonne nouvelle cependant: en montagne, les précipitations tombent sous forme de neige, et d'ici mercredi soir, les stations pourront compter sur de belles quantités de fraîche pour préparer un temps de ski idéal.
Ce mardi, le nord reste humide et couvert, avec 3 à 5 degrés. Au sud, le foehn apportera un peu de soleil et 8 à 9 degrés. La limite des chutes de neige descend entre 700 et 800 mètres, indique le météorologue Michael Eichmann de MeteoNews à Blick.
Un temps parfait pour les pistes en approche
Mercredi, la pluie se fera plus discrète: seules quelques averses persisteront sur le Plateau, où les températures baisseront entre 2 et 4 degrés. Quelques flocons pourront donc s'y mêler, précise Michael Eichmann. La limite pluie-neige se situera entre 500 et 700 m. Au sud, il fera nettement plus doux, avec 11 à 12 degrés.
D'ici mercredi soir, il tombera plus d'un mètre de neige fraîche sur les Alpes du Nord. Conséquence: «Jeudi et vendredi, nous aurons un temps de ski superbe», annonce Michael Eichmann. Une zone de haute pression apportera par ailleurs beaucoup de soleil, sublimant la neige scintillante. Mais prudence: «Le danger d'avalanches sera élevé», avertit-il.
Sur le Plateau, un froid hivernal va s'installer: jeudi et vendredi, les maximales ne dépasseront pas 2 degrés. «Il pourrait même y avoir un jour de gel», note Michael Eichmann. Tandis que le Plateau restera en partie sous les stratus, la douceur reviendra en altitude: vendredi, l'isotherme zéro degré remontera juste au-dessus de 2000 mètres.
Première neige à Aoste, un demi-mètre au Grand-St-Bernard
Au col du Grand-St-Bernard, où plus de soixante centimètres de neige sont tombés depuis hier soir, l’hiver s’est installé avec force sur la frontière italo-suisse. Plus bas dans la vallée côté Italie, Aoste s’est réveillée sous sa première neige de la saison.
Les précipitations ont blanchi une bonne partie de la région alpine au-dessus de 400 à 500 mètres, annonçant la montée progressive de la limite pluie-neige et une vigilance météo toujours active.
En raison des chutes en cours, une alerte météo jaune reste active dans les vallées du Grand-Paradis et sur la crête frontalière avec la France et la Suisse. Le service météorologique régional prévoit une remontée de la limite pluie-neige à 1000–1200 mètres dans la journée, avant quelques faibles flocons portés par le vent sur les crêtes mardi, tandis que le reste de la région devrait retrouver un ciel plus lumineux.
Source: ATS