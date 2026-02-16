De nouvelles chutes de neige attendues mardi en Romandie

Selon SRF Meteo, 30 à 70 centimètres de neige supplémentaires tomberont sur les versants nord des Alpes et dans le Valais d'ici mardi soir. Il faudra s'attendre à une couche de 5 à 20 cm de neige fraîche au-dessus de 1000m et jusqu'à 30 cm au-dessus

de 1500m d'ici mercredi matin.

De l'humidité en abondance et de l'air de plus en plus froid pénètrent en Suisse, et la limite des neiges descend jusqu'à 500 à 700 mètres.

Le temps se calme brièvement mercredi soir, avant qu'un système de basse pression au-dessus de la Bretagne n'apporte de nouvelles précipitations en Suisse à partir de mercredi.

Source: AFP