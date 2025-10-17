Marre de la grisaille? Courage, car ça va être encore pire!

Le week-end sera radieux en montagne, avec du stratus en plaine. La semaine prochaine s'annonce par contre mouvementée, avec un défilé de perturbations qui apporteront pluie et vent.

Temps monotone depuis deux semaines: grisailles en plaine et soleil en montagne.

Marc Strüby Responsable du Web Desk

De la grisaille en plaine, un temps radieux en montagne. Des paysages chatoyants, avec les feuilles des arbres qui se colorent. Nul doute, l’automne est bien installé.

Depuis deux semaines, des conditions anticycloniques règnent sur la Suisse. Ces dernières ont engendré un déficit pluviométrique, contrastant avec le mois de septembre qui a été particulièrement arrosé. Mais la situation va bientôt changer. Le courant d’ouest perturbé va faire son grand retour la semaine prochaine, indique MétéoSuisse. Et la Suisse romande se retrouvera en première ligne.

Il faudra donc bien profiter du week-end. Malgré la présence de brouillard et de stratus, le temps sera radieux en montagne. Samedi, les grisailles devraient se montrer tenaces, avec un sommet entre 1200 et 1500 mètres. Mais elles pourraient se dissiper régionalement au cours de l’après-midi. Le Valais central devrait être mieux loti.

Douceur relative et retour de l’humidité

Dimanche, le soleil aura davantage de chances de percer cette couche opaque. Mais des voiles nuageux devraient rapidement faire leur apparition durant l’après-midi, tout en se densifiant au fil des heures. Les précipices de l’arrivée de plusieurs perturbations atlantiques, qui vont se succéder au fil des jours la semaine prochaine, jusqu'à vendredi au moins, prévient l'agence.

Les températures devraient se maintenir autour des 15 degrés durant la période et la limite de la neige fluctuer entre 2000 et 2500 mètres d'altitude. Dès mercredi, un fort vent d’ouest devrait également se mettre en place. Un vrai temps d’automne.