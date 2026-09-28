La Foire du Valais revient vendredi à Martigny pour sa 66e édition, placée sous le signe du cinéma. Après une année record, l’événement attend à nouveau plus de 250’000 visiteurs autour de ses exposants, de son exposition Bollywood et de la Haute-Savoie, région d’honneur.

Plus de 250’000 visiteurs attendus à la Foire du Valais

Plus de 250’000 visiteurs attendus à la Foire du Valais

ATS Agence télégraphique suisse

Après une année 2025 record, avec plus de 250’000 visiteurs, la Foire du Valais reprend ses quartiers à Martigny. Sa 66e édition se déroulera dès vendredi et jusqu’au 11 octobre. Cette année, la plus grande foire commerciale romande mettra à l’honneur le cinéma.

Cette thématique prendra forme grâce à une collaboration avec l’Association Valais Films, Valais Film Commission, Studio13 et le FIFF – le Festival international du film de Fribourg. Des courts-métrages seront réalisés durant la Foire, afin de porter «un regard cinématographique, sensible et original sur ce rendez-vous populaire», selon les organisateurs. Ces films seront présentés au public le deuxième samedi de la Foire, à l’occasion d’un concours dédié.

L’exposition «Bollywood, l’Inde fait son cinéma» sera l’une des attractions cinématographiques de la Foire cette année. Sur environ 500 mètres carrés, cette exposition itinérante proposera un parcours à travers les codes de Bollywood: loges d’acteurs, costumes et maquillage, lieux de tournage, traditions du mariage indien, décors de palais, scènes de rue, ambiances sonores, photographies et vidéos. Un village d’animations d’environ 600 mètres carrés prolongera l’expérience avec de la musique, de la danse, un restaurant, un salon de thé et une douzaine de stands d’artisans.

La Haute-Savoie en région d’honneur

Pour la première fois en Suisse, un hackathon technologique s’intègrera au programme d’une foire grand public. Samedi et dimanche, des équipes venues de toute la Suisse romande disposeront de 24 heures pour relever des défis concrets proposés par des acteurs valaisans. Dimanche, le public pourra également entrer dans les coulisses du hackathon.

La Foire du Valais accueillera cette année le Département de la Haute-Savoie comme région d’honneur. L’occasion pour elle de faire découvrir ou redécouvrir son territoire et ses produits du terroir. Commune invitée et hôte d’honneur, Port-Valais fera rayonner le Chablais à Martigny.

Près de 250’000 visiteurs attendus

La Foire du Valais reste toutefois avant tout une foire commerciale. Plus de 400 exposants seront réunis à Martignyexpo, entre artisans, commerçants, producteurs, créateurs, restaurateurs, entreprises, institutions et partenaires. A l’instar de l’an dernier, plus de 250’000 visiteurs sont attendus en l’espace de neuf jours. Près de 35% devraient provenir d’un autre canton romand que le Valais.

En 2025, les retombées économiques directes et indirectes de la Foire du Valais ont été estimées à environ 40 millions de francs, selon la direction.