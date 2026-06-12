Les militantes féministes ouvriront le cortège NoG7 du 14 juin

En 2026, la majorité des événements de l'été semblent se concentrer sur le dimanche 14 juin. Cet incongru hasard calendaire superpose en effet le sommet du G7, l'annuelle grève féministe suisse, ainsi que les votations fédérales (sans oublier l'anniversaire d'un certain Donald Trump, qui tombe également ce jour-là).

Pour tourner cette coïncidence à l'avantage de leur cause, les différents collectifs féministes ont convenu, ce printemps, de combiner leur mobilisation avec le large mouvement NoG7, qui promet de paralyser Genève. Les militantes devraient même prendre la tête du cortège, aux côté de du comité NoG7, fusionnant leurs revendications avec celles des détraqueurs du sommet d'Evian. Or, un cortège féministe plus «traditionnel» est également prévu à Lausanne, le samedi 13 juin.

Avec plusieurs mobilisations majeures prévues en même temps, le week-end s’annonce chargé et les messages risquent de se brouiller. D'après la RTS, les syndicats craignent même de voir le G7 éclipser les autres causes, comme les droits des femmes ou l'initiative sur la Suisse à dix millions, qui sera votée ce dimanche.



