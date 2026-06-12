Les militantes féministes ouvriront le cortège NoG7 du 14 juin
En 2026, la majorité des événements de l'été semblent se concentrer sur le dimanche 14 juin. Cet incongru hasard calendaire superpose en effet le sommet du G7, l'annuelle grève féministe suisse, ainsi que les votations fédérales (sans oublier l'anniversaire d'un certain Donald Trump, qui tombe également ce jour-là).
Pour tourner cette coïncidence à l'avantage de leur cause, les différents collectifs féministes ont convenu, ce printemps, de combiner leur mobilisation avec le large mouvement NoG7, qui promet de paralyser Genève. Les militantes devraient même prendre la tête du cortège, aux côté de du comité NoG7, fusionnant leurs revendications avec celles des détraqueurs du sommet d'Evian. Or, un cortège féministe plus «traditionnel» est également prévu à Lausanne, le samedi 13 juin.
Avec plusieurs mobilisations majeures prévues en même temps, le week-end s’annonce chargé et les messages risquent de se brouiller. D'après la RTS, les syndicats craignent même de voir le G7 éclipser les autres causes, comme les droits des femmes ou l'initiative sur la Suisse à dix millions, qui sera votée ce dimanche.
Les TPG préviennent, ça va être la galère!
Le G7 n’a pas encore commencé que ses effets se font déjà sentir sur la mobilité genevoise. Dès jeudi 11 juin, les Transports publics genevois (TPG) préviennent que leur réseau va entrer dans une période de fortes perturbations. Bus transfrontaliers, accès à l’aéroport, tramways du centre-ville, agences fermées: les prochains jours s’annoncent compliqués pour les usagers.
Premier point noir: les lignes qui passent la frontière. La fermeture de plusieurs postes-frontières entre la Suisse et la France, prévue dès le milieu de l’après-midi jeudi, va provoquer une série de changements sur le réseau transfrontalier. Les lignes 64 et 69 seront suspendues. Les lignes 38, 40, 52, 78, 82, 83 et M verront, elles, leur parcours adapté, avec certains arrêts temporairement non desservis.
Manif contre le G7 à Genève: le tracé est enfin validé
Les contours de la manifestation prévue dimanche 14 juin contre le Sommet du G7 se précisent. Le Conseil d’Etat genevois a validé mercredi 10 juin un tracé éloigné du pont du Mont-Blanc. «C’est le résultat de petites adaptations qui ne changent pas grand-chose par rapport à la première variante proposée par le Conseil d’État», a précisé Carole-Anne Kast, conseillère d’État chargée de la sécurité, mercredi 10 juin.
Alors que le règlement sur l’organisation de la police prévoit des exceptions au port obligatoire du matricule lors de manifestations, une solution a été trouvée pour identifier les policiers dimanche, a également indiqué Carole-Anne Kast. Les agents porteront un numéro d’identification sur leur tenue. Ce dispositif devrait aussi être utilisé lors de futures manifestations. Par ailleurs, une trentaine d’observateurs du Centre pour l’action non violente seront déployés.
Sous pression, les opposants au G7 renoncent à camper sur un terrain de Meinier
Les opposants au Sommet du G7 d'Evian, qui participeront aux événements organisés par No G7 à Genève, ne camperont finalement pas sur un terrain privé à la ferme de la Tourvière à Ménier. Face aux menaces et aux nombreux messages reçus, les organisateurs ont préféré annuler ce lieu de camping.
Cette décision fait suite à une information de Léman Bleu publiée mardi matin «malheureusement imprécise et inexacte», écrit le collectif dans un communiqué publié mardi soir. Selon la coalition, les autorités et la ferme ont dû faire face à «un déferlement de messages en ligne et verbaux agressifs».