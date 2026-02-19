DE
Deux Romands aussi primés
Le Grand Prix suisse de littérature à Corinne Desarzens

L’écrivaine Corinne Desarzens a reçu le Grand Prix suisse de littérature 2026. Basée à Onnens (VD), la Franco-Suissesse a été saluée pour son style unique et ses récits captivants.
Publié: il y a 10 minutes
1/2
L’auteure Corinne Desarzens a reçu le Grand Prix suisse de littérature 2026.
L’écrivaine et journaliste franco-suisse Corinne Desarzens reçoit le Grand Prix suisse de littérature 2026, a indiqué l’Office fédéral de la culture (OFC) jeudi. Sept autres écrivains se voient décerner un prix suisse de littérature, dont deux Romands.

Licenciée en russe et auteure de romans, nouvelles et récits de voyage - parmi lesquels «Un roi» (2011), «L’Italie, c’est toujours bien» (2018) et «Le petit cheval tatar» (2025) - Corinne Desarzens est saluée pour la virtuosité et la singularité de son style. Les jurés ont souligné sa capacité à transformer les détails du quotidien, les anecdotes et les savoirs hétéroclites en un flux d’écriture digressive où chaque phrase devient un «carrefour».

Pour ses lecteurs, la romancière offre une manière unique de regarder le monde, célébrant l’inattendu, le flou et les infinies possibilités du regard humain. Déjà lauréate du Prix suisse de littérature 2021 et du Prix Ramuz 2025, l'écrivaine de 73 ans, basée à Onnens (VD), est reconnue comme l’une des grandes stylistes de Suisse romande.

