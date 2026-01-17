DE
Décès du dramaturge et peintre franco-suisse Valère Novarina

Le dramaturge, auteur et peintre franco-suisse Valère Novarina est décédé à l’âge de 83 ans. L’information a été confirmée samedi par le régisseur de sa compagnie, corroborant des informations parues dans la presse.
Publié: il y a 28 minutes
Le dramaturge, auteur et peintre franco-suisse Valère Novarina, le 7 janvier 2011 au théâtre de l'Odéon à Paris, où se jouait alors sa pièce "Le vrai sang"
Photo: MARTIN BUREAU
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le dramaturge, auteur et peintre franco-suisse Valère Novarina, est décédé à l'âge de 83 ans, a-t-on appris samedi auprès du régisseur de sa compagnie, confirmant des informations de presse. Il s'est éteint à l'âge de 83 ans, a précisé à l'AFP Richard Pierre, régisseur général de la compagnie Union des contraires.

Auteur d'un théâtre surprenant et provocateur, il cultive très tôt une passion pour le langage. Ses textes, inclassables, touffus, en explosent les codes, entre poésie et théâtre. Ses pièces étaient jouées presque tous les ans au Festival d'Avignon, haut lieu de la création théâtrale en France.

Début de vie à Genève

Né dans la banlieue de Genève, Valère Novarina passe son enfance et son adolescence au bord du lac Léman et dans la montagne. A Paris, il étudie la littérature et la philosophie, rencontre les metteurs en scène Roger Blin, Marcel Maréchal, l'écrivain et philosophe Jean-Noël Vuarnet, envisage brièvement de devenir acteur avant de se consacrer à l'écriture. 

Une deuxième vocation pour le dessin et la peinture s'épanouit peu à peu, au service des personnages puis des décors des pièces qu'il met en scène lui-même à partir de 1986. Il était également fan de cirque et des acteurs comiques, Louis de Funès en tête, auquel il a consacré un texte, «Pour Louis de Funès».

