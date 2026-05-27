Pascal Broulis désavoué par le Tribunal cantonal vaudois

Le Tribunal cantonal vaudois a tranché: Pascal Broulis est désavoué dans son litige contre Tamedia. TX Group SA obtient gain de cause pour des articles publiés entre 2018 et 2019.

ATS Agence télégraphique suisse

Retournement de situation dans l'affaire Pascal Broulis-Tamedia. Le Tribunal cantonal vaudois désavoue l'ancien conseiller d'Etat vaudois et donne raison à TX Group SA concernant des articles controversés publiés entre 2018 et 2019 dans le Tages-Anzeiger.

«Le tribunal conclut que l'ensemble des articles contestés du Tages-Anzeiger étaient factuellement fondés, relevaient d'un travail journalistique admissible et ne constituaient aucune atteinte illicite à la personnalité» de Pascal Broulis, a indiqué le groupe mercredi à Keystone-ATS, avec copie du jugement de deuxième instance.

La procédure portait sur plusieurs articles publiés entre 2018 et 2019 par le Tages-Anzeiger concernant des questions fiscales, des voyages en Russie et d'éventuels conflits d'intérêts autour de l'ancien grand argentier vaudois Pascal Broulis. En première instance, celui-ci avait obtenu gain de cause. Le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne avait jugé qu'une partie des articles publiés en 2018 par le «Tagi» avait porté atteinte à la personnalité de Pascal Broulis.