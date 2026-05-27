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Litige contre Tamedia
Pascal Broulis désavoué par le Tribunal cantonal vaudois

Le Tribunal cantonal vaudois a tranché: Pascal Broulis est désavoué dans son litige contre Tamedia. TX Group SA obtient gain de cause pour des articles publiés entre 2018 et 2019.
Publié: il y a 40 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Le Tribunal cantonal vaudois désavoue Pascal Broulis dans son bras de fer avec Tamedia.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Retournement de situation dans l'affaire Pascal Broulis-Tamedia. Le Tribunal cantonal vaudois désavoue l'ancien conseiller d'Etat vaudois et donne raison à TX Group SA concernant des articles controversés publiés entre 2018 et 2019 dans le Tages-Anzeiger.

«Le tribunal conclut que l'ensemble des articles contestés du Tages-Anzeiger étaient factuellement fondés, relevaient d'un travail journalistique admissible et ne constituaient aucune atteinte illicite à la personnalité» de Pascal Broulis, a indiqué le groupe mercredi à Keystone-ATS, avec copie du jugement de deuxième instance.

La procédure portait sur plusieurs articles publiés entre 2018 et 2019 par le Tages-Anzeiger concernant des questions fiscales, des voyages en Russie et d'éventuels conflits d'intérêts autour de l'ancien grand argentier vaudois Pascal Broulis. En première instance, celui-ci avait obtenu gain de cause. Le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne avait jugé qu'une partie des articles publiés en 2018 par le «Tagi» avait porté atteinte à la personnalité de Pascal Broulis.

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