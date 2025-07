A la suite d'une nouvelle analyse des dangers naturels, le camping d'Arolla (VS) doit fermer ses portes dès ce dimanche. Les gérants cherchent un nouveau site pour maintenir l'activité touristique dans la région, et lancent une cagnotte pour sauver leur entreprise.

Le camping d'Arolla offre une très belle vue sur les montagnes du Val d'Hérens... mais doit fermer en raison des risques naturels. Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Pour éviter que ses clients ne se retrouvent sous une coulée de lave torrentielle, ce camping valaisan doit mettre la clé sous la porte. C'est «le cœur lourd» que les gérants du camping d'Arolla (VS) ont annoncé – sur leurs réseaux sociaux – devoir fermer définitivement dès ce dimanche 13 juillet. «Le Nouvelliste» a repéré cette triste nouvelle pour la clientèle fidèle du Val d'Hérens.

La raison? Le risque de laves torrentielles et de crues, pour ce joli lieu situé à proximité d'une rivière de montagne. «Une nouvelle analyse des dangers naturels est en cours et les autorités ont décrété que le site ne permettait plus de garantir la sécurité des visiteurs», regrettent Seb et Eva dans leur publication.

Vers un nouveau camping

Selon «Le Nouvelliste», les crues qu'a vécues la région en juin 2024 ont augmenté le niveau de danger. Les deux gérants espèrent continuer leur activité dans «ce petit paradis caché» qu'est Arolla, qui «mérite de garder un camping coûte que coûte». «Nous sommes actuellement en discussion pour un terrain alternatif afin de poursuivre cette saison d'été».

Annuler les vacances de leur clientèle n'est pas une partie de plaisir: «Comme aucune compensation financière ne semble aujourd'hui envisageable (ni de la part de notre assurance, ni du canton), nous osons faire appel à votre générosité pour nous permettre de sauver notre entreprise, et ainsi prévoir le futur terrain du nouveau Camping Arolla». Une cagnotte est lancée.