Des coulées de boue inondent plusieurs routes en Valais

Grêle, orages et laves torrentielles: après la canicule, la pluie et la foudre ont frappé la Suisse ce lundi 30 juin. Plusieurs régions de Suisse romande ont déjà été violemment touchées, notamment le Valais, où des coulées de boue ont inondé certaines rues.

1/4 A Saint-Nicolas (VS), une coulée de boue a inondée la route. Photo: Lecteur-reporter

Janine Enderli et Daniel Kestenholz

Plusieurs cellules orageuses ont traversé la Suisse lundi après-midi et de fortes pluies ont causé des premiers dégâts, notamment en Valais. Une lave torrentielle s'est constituée dans la commune de Saint-Nicolas, où une voie ferrée et plusieurs routes ont été inondées. La ligne est interrompue entre Saint-Nicolas et Täsch.

La Municipalité de Saint-Nicolas a publié plusieurs conseils de comportement sur son site officiel: «Restez chez vous et suivez les instructions des autorités.» La population doit également se tenir à l'écart des pentes raides et des fossés. «Ces coulées peuvent charrier de grandes quantités de boue, de débris et d'eau. En raison du sol meuble et glissant, il existe un risque de glisser et d'être emporter par le courant», poursuit la Municipalité.

Sur les images que Blick a pu se procurer, on peut apercevoir des masses de boue inonder tout un quartier. «Nous n'étions pas prêts, personne ne semblait être au courant de ce qui pouvait se produire», confie un habitant de la commune.

«Attention aux objets volants»

Si les intempéries ont touché toute la Suisse romande, la Confédération a mis en garde contre des orages de catégorie 4 sur 5 (danger élevé) dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg. Des branches cassées et des chutes d'objets sont à prévoir. En raison des fortes pluies, des inondations isolées pourraient également se produire.

Les habitants sont priés d'éviter les espaces ouverts, les arbres, les pylônes et les mâts. «Attention aux objets volants, recommande Alertswiss, la plateforme d'alerte des autorités fédérales. N'allez pas en forêt et sécurisez les objets mobiles à l'extérieur tels que les pots de fleurs, le mobilier de jardin et les vélos.»