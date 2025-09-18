En Valais, le complexe Electricité d'Emosson célèbre jeudi les 50 ans de la mise en service de ses installations hydroélectriques franco-suisses. Une cérémonie officielle a réuni les autorités des deux pays sur le barrage qui surplombe le lac d'Emosson, à Finhaut (VS).

Le barrage d’Emosson fête ses 50 ans en Valais

Le barrage d'Emosson est la deuxième plus grande retenue d'eau après la Grande Dixence. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Le complexe hydroélectrique d’Emosson (VS) a célébré jeudi les 50 ans de sa mise en service. Une cérémonie officielle a réuni les autorités françaises et suisses sur le barrage dominant le lac d’Emosson, à Finhaut, symbole de la coopération énergétique entre les deux pays. «Nos prédécesseurs ont fait preuve d'une grande ingéniosité, a déclaré Amédée Murisier, président du conseil d'administration d'Electricité d'Emosson. Aujourd'hui, nous célébrons un patrimoine vivant.»

Depuis ses débuts, l'aménagement hydroélectrique, «qui se joue des frontières», a produit plus de 40 kilowattheures d'électricité renouvelable. Véritable «pilier du système énergétique suisse» – selon les mots de Benoît Revaz, directeur de l'Office fédéral de l'énergie -, le barrage d'Emosson est la deuxième plus grande retenue de Suisse.

Acheminées par quelque 50 kilomètres de galeries, les eaux provenant du massif du Mont Blanc sont turbinées deux fois. D'abord à la centrale de Vallorcine, près de Chamonix-Mont-Blanc en France, puis en Suisse, à la centrale de la Bâtiaz à Martigny (VS).